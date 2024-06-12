В Ассоциации туроператоров рассказали, как предпочитают отдыхать иностранные туристы

Отмечается, что почти половина иностранных туристов из Китая, а еще четверть — из других стран Азии.

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Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что не нужно перекармливать иностранных туристов борщом. Она отметила, что в среднем иностранец ограничивается одной порцией борща в неделю, а в остальное время предпочитает блюда привычной для него кухни.

В свободное время туристы из других стран предпочитают заниматься шопингом и посещать обзорные экскурсии, которые не должны быть слишком детальными.

Отмечается, что половина иностранных туристов в России — это китайцы, еще 25% приезжают из других азиатских стран, а 20% — это граждане государств Ближнего Востока. Самые популярные направления — Москва, Петербург, Казань, Мурманск и Дальний Восток.

Ломидзе отметила, что многие туристы из Азии не живут в мегаполисах и приезжая в Россию изъявляют желание посетить российскую деревню, где могут «полежать на стогу сена и пособирать листья».

Ранее сообщалось, что в 2024 году Петербург может посетить более 10 млн туристов.

В Башкирии для туристов появятся правила посещения национальных парков.