В Башкирии составят для туристов свод правил нахождения в национальных парках

Премьер-министр республики Башкирия Андрей Назаров поручил региональному Министерству природопользования разработать новые правила для туристов и экскурсантов, посещающих национальные парки, которые находятся на территории особо охраняемых зон.

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Чиновник сообщил, что из 2 млн туристов, которые посещают республику, каждый десятый отправляется в национальные парки. И в целях безопасности самих туристов и сохранения природы необходимо разработать специальные правила нахождения там. В частности, фото- и видеосъемка не должна тревожить животных.

Согласно планам местных властей, к 2030 году в нацпарках должны быть возведена специальная туристическая инфраструктура, а также проложены экотропы и пешие маршруты.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Угра» на территории Калужской области открыли музей «Царство выхухоли».

Руководство Владимирской области заявило, что туристический рынок изменился в последнее время, и теперь больше внимания будут уделять автомобильному туризму.