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Появился список официальных пляжей Севастополя

В список официальных пляжей Севастополя вошли:

Опубликован список официальных пляжей Севастополя
© runews24.ru
  • «Наш Парус»;
  • «Звёздный берег»;
  • «Орловка-1»;
  • «Вязовая роща»;
  • «Серебряный»;
  • «Золотой»;
  • «Нахимовец»;
  • «Мыс Хрустальный»;
  • «Песочный»;
  • «Аквамарин»;
  • «Омега»;
  • «Солдатский»;
  • «Яшмовый»;
  • «Учкуевка»;
  • «Любимовка-2»;
  • Пансионат «Изумруд»;
  • ДОЛ «Алькадар»;
  • Пансионат «Радость»;
  • ДОЛ «Ласпи»;
  • СОЛ «Горизонт»;
  • «Песочная бухта»;
  • «Солнечный»;
  • «Любимовка»;
  • «Дельфин»;
  • «Парк Победы»;
  • «Андреевка»;
  • «Ушакова балка».

МЧС напоминает, что купание и отдых на неофициальных пляжах может быть опасным для жизни и здоровья. Официальные пляжи проходят обязательную аттестацию в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, на них обеспечивается безопасность отдыхающих.

Купальный сезон в Севастополе начинается 15 июня и продлится до 15 сентября.

Отдых в России
Роспотребнадзор
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