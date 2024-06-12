Опубликован список официальных пляжей Севастополя

Появился список официальных пляжей Севастополя
В список официальных пляжей Севастополя вошли:
- «Наш Парус»;
- «Звёздный берег»;
- «Орловка-1»;
- «Вязовая роща»;
- «Серебряный»;
- «Золотой»;
- «Нахимовец»;
- «Мыс Хрустальный»;
- «Песочный»;
- «Аквамарин»;
- «Омега»;
- «Солдатский»;
- «Яшмовый»;
- «Учкуевка»;
- «Любимовка-2»;
- Пансионат «Изумруд»;
- ДОЛ «Алькадар»;
- Пансионат «Радость»;
- ДОЛ «Ласпи»;
- СОЛ «Горизонт»;
- «Песочная бухта»;
- «Солнечный»;
- «Любимовка»;
- «Дельфин»;
- «Парк Победы»;
- «Андреевка»;
- «Ушакова балка».
МЧС напоминает, что купание и отдых на неофициальных пляжах может быть опасным для жизни и здоровья. Официальные пляжи проходят обязательную аттестацию в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, на них обеспечивается безопасность отдыхающих.
Купальный сезон в Севастополе начинается 15 июня и продлится до 15 сентября.