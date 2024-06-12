Опубликован список официальных пляжей Севастополя

В список официальных пляжей Севастополя вошли:

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«Наш Парус»;

«Звёздный берег»;

«Орловка-1»;

«Вязовая роща»;

«Серебряный»;

«Золотой»;

«Нахимовец»;

«Мыс Хрустальный»;

«Песочный»;

«Аквамарин»;

«Омега»;

«Солдатский»;

«Яшмовый»;

«Учкуевка»;

«Любимовка-2»;

Пансионат «Изумруд»;

ДОЛ «Алькадар»;

Пансионат «Радость»;

ДОЛ «Ласпи»;

СОЛ «Горизонт»;

«Песочная бухта»;

«Солнечный»;

«Любимовка»;

«Дельфин»;

«Парк Победы»;

«Андреевка»;

«Ушакова балка».

МЧС напоминает, что купание и отдых на неофициальных пляжах может быть опасным для жизни и здоровья. Официальные пляжи проходят обязательную аттестацию в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, на них обеспечивается безопасность отдыхающих.

Купальный сезон в Севастополе начинается 15 июня и продлится до 15 сентября.