Арабский бизнесмен рассказал, с какими трудностями он столкнулся в России

Предприниматель из Саудовской Аравии, выступая 12 июня на форуме «Путешествуй!», назвал три проблемы, которые мешают развитию въездного туризма в Россию. Одна из них, по словам основателя международной туристической корпорации Galactica Travels Фаузи Али Бонгаджи, – длительный миграционный контроль в аэропортах. Правда, сейчас, отметил он, вопрос стал решаться в лучшую сторону – в последнюю поездку формальности заняли ровно минуту.

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Пожалуй, еще большую сложность представляют собой таможенные процедуры.

«Когда я первый раз приехал в Россию создавать компанию, у меня было с собой очень много денег и мне было очень тяжело пройти таможенные формальности. Там масса документов на русском языке, которые я не понимал. Нужно было все это заполнять. Долго и сложно. Если бы документы дублировались и на русском, и на английском, это решило бы вопрос», – рассказал саудовский бизнесмен.



Количество денег – отдельная проблема. Ввозить на территорию РФ можно не больше 10 тыс. долларов. Все, что превышает эту сумму, необходимо декларировать. Фаузи Али Бонгаджи вспомнил случай в одном из московских аэропортов, когда его помощнику из-за ограничений пришлось расстаться с небольшой суммой денег.

На это глава Минэкономразвития Максим Решетников заметил, что Россия вынуждена соблюдать лимит, поскольку является участником FATF (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу). Однако в перспективе проблему с платежами решить можно.

«У нас есть проект "Карта туриста": иностранные туристы могут на родине оформить карточку, перечислить туда деньги, приехав в Россию, получить ее физически, потратить сколько надо, а все оставшееся будет перечислено обратно на счет. У нас есть банки, которые готовы с этим работать, но нам требуются партнеры в вашей стране – которые смогут осуществить идентификацию клиента», – сказал министр.



Ранее сообщалось, что проект собираются запустить до конца этого года.

Наконец, третье препятствие, которое мешает иностранным гостям, по мнению арабского бизнесмена, – это транспорт. Таксисты, мол, не всегда прибывают вовремя.

«А в Сингапуре, например, приезжают как можно быстрее и дрожат от страха, потому что боятся потерять лицензию», – сказал Фаузи Али Бонгаджи.



А вот во всем остальном, по словам предпринимателя, в России все хорошо:

«Еда отличная, гостиницы хорошие, стоимость проживания низкая по сравнению с другими странами, люди очень доброжелательные и гостеприимные».



Впрочем, уровень доброжелательности также неплохо было бы подтянуть. Например, на майском туристическом мероприятии в Саудовской Аравии представитель одного из отелей пожаловался корреспонденту TourDom.ru на пограничников – очень строгие.