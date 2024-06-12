За границу или на дачу: какое «туристическое направление» выбирают чаще

На открывшемся сегодня в Москве туристическом форуме «Путешествуй!» замминистра транспорта Владимир Потешкин дал оценку ситуации в сфере авиаперевозки. Он считает, что ситуация улучшается и «возможность путешествовать есть у каждого». Так как заявление выглядит уж очень оптимистичным, приведем цитату так, как она прозвучала в трансляции.

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«Мы видим тренд на расширение авиационного сообщения. Даже исходя из того, что 5 месяцев отработано: сбалансированная перевозка на международном рынке, сбалансированная перевозка внутри страны. Возможность путешествовать есть у каждого. Поэтому хотел бы также сказать, что на международных линиях в этом году мы видим рост 23,8% по результатам 5 месяцев. Если в прошлом году было 7,8 млн пассажиров на международных линиях, в этом году мы уже превысили 10. Поэтому мы говорим, что возможность путешествовать есть, страны открыты, диалог выстроен и продолжается», – сказал замминистра.



Исходя из контекста, становится понятно – вряд ли уместно толковать слова о возможности путешествий буквально. Владимир Потешкин имел в виду лишь улучшение показателей на авиатранспорте в этом году. «Аэрофлот», например, получил такой прирост, что даже отчитался о прибыли в первом квартале, который традиционно считается убыточным. Всего группа планирует перевезти 50 млн пассажиров, это больше на 8%, чем в прошлом году, однако до тех объемов, которые были до пандемии, еще далеко. Например, в 2019 году услугами группы воспользовалось 60,7 млн клиентов.

Иными словами, теоретически возможность куда-то выезжать есть и многие ей пользуются активнее, чем годом ранее. Не исключено, что свою роль сыграло двукратное снижение уровня тревожности населения.

«Специальное стало рутинным», – писал в декабре прошлого года «Коммерсантъ», намекая, что россияне перестали бояться спецоперации.



Если верить Росстату, то в прошлом году выросли и реально располагаемые доходы населения (на 5,4%), вплотную приблизившись к уровню благополучного 2013 года.

А вот если опираться на исследования социологов, то поводов для оптимизма не видно. Самым популярным «туристическим направлением» остается дача: путешествия туда и обратно предпочитают ежегодно не менее 25%, причем, по данным ВЦИОМ, за последние 5 лет ничего не изменилось. По России прошлым летом путешествовали 13%, аудитория выезжающих за границу не превышала 3% – это вдвое меньше, чем было до пандемии.

При этом отпуск летом в 2023 году вообще не брал каждый третий россиянин – 35%. И это максимальный показатель начиная с 2018 года.

В заключение добавим данные собственного опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома» в первых числах июня. На вопрос о том, что мешает определиться с планами на летний отдых, большинство из более 2500 респондентов выбрали вариант «Нехватка денег».