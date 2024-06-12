Чернышенко назвал достаточными объемы перевозки на курорты юга РФ
Объемов перевозки на южные курорты РФ достаточно, власти контролируют ситуацию с наличием билетов и ценами на них. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мне кажется, достаточно. У нас этот процесс абсолютно управляемый. На базе координационного центра создан штаб, который следит за любыми отклонениями, связанными как со стоимостью средств размещения, так и со стоимостью переездов, перелетов и необходимым количеством билетов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.