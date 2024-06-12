Стало известно, на сколько вырос турпоток иностранцев в Россию

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что с августа 2023 года Россию по электронным визам посетили 400 тыс. иностранцев

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Туристический поток иностранцев в Россию в январе-апреле 2024 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников в кулуарах российского туристического форума "Путешествуй!".

"Механизмы [стимулирования въездного турпотока в РФ] созданы. Конечно, мы их постоянно расширяем, но и те, что уже созданы, они работают, обладают большим потенциалом и обеспечивают рост въездного туризма. У нас по четырем месяцам [рост] на 40%", - сказал он.



Министр напомнил, что с августа 2023 года Россию по электронным визам посетили 400 тыс. иностранцев.