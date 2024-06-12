Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов

Кондратьев: одна из причин визита иностранцев в РФ – пережидание жарыРоссия манит путешественников со всего земного шара, предлагая калейдоскоп впечатлений, от ошеломляющих мегаполисов до девственной природы.

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Иностранные туристы, будь то жители стран Ближнего Востока или далекого Китая, находят в России что-то особенное, что соответствует их вкусам. Для многих жителей Ближнего Востока летние месяцы приносят изнуряющую жару.

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, Россия в это время года дарит спасительную прохладу, особенно в центральных регионах, поэтому пережидание жары – далеко не на последнем месте в списке причин посещения России. Помимо комфортного климата, туристов из стран Ближнего Востока привлекает богатая история и культура России.

Они с интересом посещают такие знаковые места, как Москва и Санкт-Петербург, где можно увидеть архитектурные шедевры, музеи мирового уровня и исторические памятники. Ближневосточные гости ценят комфорт и качество обслуживания. Россия может предложить им широкий выбор высококлассных отелей, преимущественно 4-х и 5-звездочных, где они будут чувствовать себя комфортно. Китайских путешественников манят огни мегаполисов.

Москва и Санкт-Петербург неизменно входят в их маршрут, а любители арктических пейзажей стремятся увидеть Мурманск и северное сияние. Китайцы трепетно относятся к истории, поэтому с большим интересом посещают города Золотого кольца, например, Суздаль и Владимир.

В отличие от ближневосточных туристов, китайские гости предпочитают насыщенный экскурсионный отдых. Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма. Уникальное сочетание богатой истории, самобытной культуры, живописных пейзажей и развитой инфраструктуры делает ее привлекательной для путешественников со всего мира.