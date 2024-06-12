Решетников заявил, что РФ нуждается в партнерах в Саудовской Аравии для "карты туриста"

России необходимы партнеры за рубежом, в том числе в Саудовской Аравии, для запуска платежной карты для иностранных туристов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии российского туристического форума "Путешествуй!".

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"У нас есть банки, которые готовы с этим работать, но нам требуются партнеры в вашей стране. Это могут быть не обязательно банки, это могут быть любые другие финансовые институты, которые смогут осуществить идентификацию клиента и, соответственно, отработать. Поэтому, пожалуйста, помогите нам с этим. Мы тоже готовы со своей стороны все возможности предоставить", - сказал он, комментируя выступление основателя международной корпорации Galactica travels Inc из Саудовской Аравии Фаузи Али Бонгаджи.



Министр отметил, что проблему с платежами в России необходимо решать. Для этого в РФ запущен проект "Карта туриста".

"Иностранные туристы могут оформить у вас в стране карточку, перечислить туда деньги, приехать, здесь ее получить физически, потратить сколько надо, а все оставшееся будет перечислено обратно на счет", - объяснил он.



Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты для иностранных путешественников. 6 июня замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что карта полноценно заработала в России для туристов из некоторых стран. По его словам, пока не во всех странах удалось найти финансовых партнеров.