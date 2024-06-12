Главные ошибки при поездке в Калининград и как их избежать

Первое, с чем придется столкнуться российскому туристу при поездке в Калининградскую область, – это покупка билетов. Если вы решили добираться поездом, нужно учесть, через какой регион будет проходить транзит, рассказал путешественник Илья Лосев из Нижнего Новгорода.

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В Калининградскую область на поезде можно попасть через Беларусь и Литву. В первом случае для россиян действует безвизовый режим, но для путешествия по прибалтийской республике будет нужна виза.

Тем, кто решил поехать поездом, будут оформлять упрощенные проездные документы, или УПД. По словам Лосева, как-то раз при посадке было такое, что женщину по данным документам не пустили в вагон, поэтому, чтобы сделать все правильно, лучше обратиться в кассы.

Калининградская область славится своими пивными традициями, что неудивительно, учитывая близость к Литве, вошедшей в пятерку стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя, и Польше, где пенный напиток также пользуется большой популярностью. К тому же Германия, известная своими пивными достижениями, находится совсем рядом. Вероятно, благодаря этому в регионе не составит труда найти паб или ресторан с разнообразным ассортиментом напитков.

Однако приобрести алкоголь в местных супермаркетах может быть сложнее, чем в других регионах, поскольку продажа спиртного запрещена после 21:00. Так что если вы планируете устроить уютный вечер с бокалом вина в номере отеля, стоит позаботиться о покупке заранее. Продажа алкогольных напитков в магазинах возобновляется не ранее 11:00 утра.

«По окраинам города – старые военные форты, в разных частях области – тевтонские замки разной степени разрушения, а еще целые города, в которых остались древние здания, построенные пруссами. Если вы хотите посмотреть настоящий древний европейский город, обычно советуют Черняховск», – предложил туристам нижегородец.



Также путешественник предостерег тех, кто собирается в Калининград и область, чтобы покупаться в море. Мужчина отметил, что регион действительно славится своими курортами, однако мало кто из туристов захочет провести весь день в воде. При +30 градусах воздуха температура воды в Балтийском море все еще не достаточно комфортная для купания, передает его слова newsnn.ru.

Ранее полпред президента по УрФО Владимир Якушев рассказал, что по итогам первого квартала туристический поток в регионах вырос на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За четыре месяца в регионы Урала и Западной Сибири туристы совершили более 2,6 миллиона поездок.