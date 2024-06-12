Соцсети отреагировали на предложение удвоить количество туристов в Сочи

В соцсетях отреагировали на предложение замглавы мэрии Сочи Светланы Калининой вдвое нарастить турпоток в Сочи. Предполагается, что к 2035-му курорт сможет принимать до 15 млн человек в год. Отдыхающих собираются привлечь за счет строительства новых отелей и санаториев, решения транспортных проблем и улучшения инфраструктуры. На это потратят 2,6 трлн руб.

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В опросе, проведенном в телеграм-канале «Крыша ТурДома», 52% респондентов проголосовали против привлечения новых туристов. 21% считают, что это возможно, если улучшить инфраструктуру, а 5% уверены, что места на курорте хватит для всех.

Противники роста турпотока напомнили о проблемах, существующих в городе. В Сочи даже зимой серьезно загружены дороги. Летом, когда отдыхающие приезжают на своих машинах, на трассах появляются длинные пробки. Возрастает нагрузка и на медицинскую сферу. Туристы, которые отравились или получили травму во время отдыха, обращаются к местным врачам.

«Сейчас не хватает больниц и персонала. А что будет дальше?» – спрашивает подписчица «Крыши ТурДома».



Россияне жалуются на низкое качество сервиса на курорте и нехватку билетов. При этом стоимость туров, по мнению подписчиков нашего телеграм-канала, не соответствует качеству обслуживания.

«В этом году на моем предприятии многие отказались ехать с семьей отдыхать, так как нет таких денег и это не отдых. Я два года в Египте, и это намного дешевле и лучше, чем наш юг», – поделился один из читателей «Крыши ТурДома».



Развивать туризм в Сочи можно не только в пляжном формате. Участники опроса отметили, что удвоить море не получится. Они предложили привлекать отдыхающих в несезон. В теплые весенние и осенние месяцы можно ходить в походы, а в некомфортные для прогулок ноябрь или март играть в казино.

Улучшить отдых в Сочи в привычном большинству россиян виде могут новые гостиницы, но для их строительства нет места. Одна из подписчиц «Крыши ТурДома» предложила достроить законсервированные объекты:

«Это дороже, но расположение и инфраструктура позволят окупиться за несколько сезонов».



В целом, читатели телеграм-канала предлагают делать то же, что предложили в мэрии курорта, – развивать уже имеющиеся возможности и решать проблемы. До 2035 года еще достаточно времени, за которое власти смогут справиться с нехваткой инфраструктуры.

Ранее TourDom.ru писал, что в Сочи запустили чартеры из Бахрейна для туристов из арабских стран.