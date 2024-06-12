топ ресторанов, которые стоит посетить туристам в Перми

По данным сервиса «Авито Путешествия» Пермь вошла в топ-20 самых популярных городов для поездок на День России. В связи с этим фуд-блогеры рассказали URA.RU, какие рестораны и кафе лучше всего посетить туристам в Перми.

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«Гостям города я бы порекомендовала кафе „Чоскыт Керку“, „Кокк“ и гриль-бар „Rob Roy“. Они все разные, но в каждом есть своя особенность, своя фишка», — рассказала автор telegram-канала «Не Только Кофе» Евгения Бахарева корреспонденту агентства.



Она уточнила, что гриль-бар «Rob Roy» отличается большим выбором мясных и рыбных деликатесов. Это небольшой камерный ресторан с неповторимой атмосферой, который работает в Перми более семи лет. Кафе северной кухни «Кокк» не может похвастаться такой длинной историей, но больше, чем за год работы успело себя хорошо зарекомендовать. Евгения Бахарева отмечает стильный интерьер и тематическое меню заведения, в котором нет приевшихся «Цезаря» и «Карбонары». Третье кафе из топа блогера «Чоскыт Керку» специализируется на коми-пермяцкой кухне. Здесь можно попробовать салат с олениной, посикунчики с пистиками, суп из пиканов и другие блюда из местных продуктов.

Своим рейтингом ресторанов для гостей города с агентством поделилась пермский блогер, организатор бизнес мероприятий Анастасия Арапова. В ее список также вошло кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт Керку». Кроме этого, она рекомендует посетить «Дом Третьяковой». В основе меню заведения — блюда авторской кухни из пермских продуктов. Замыкает топ ресторан «Экспедиция», который славится эксклюзивными блюдами и атмосферой Крайнего Севера.

«Здесь вы ощутите аромат таежного леса, треск костра, дух свободы и приключений», — добавила Анастасия Арапова.



Еще одно заведение отметил пермский фуд-блогер Роман Медведев. Он советует туристам обратить внимание на новый ресторан «Usagi», который весной 2024 года открыли создатели гастропроекта «ETC».