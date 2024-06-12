Президент отметил ключевую роль форума «Путешествуй!» для туризма

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям российского туристического форума "Путешествуй!", отметив ключевую роль мероприятия для отрасли. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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"Ваш форум по праву считается ключевым отраслевым мероприятием и ярким, ожидаемым событием для многочисленных любителей активного досуга. Обширная экспозиция, деловая и фестивальная программы позволяют участникам и гостям познакомиться с разнообразными видами отдыха, открыть для себя новые туристические маршруты на карте нашей огромной страны", - говорится в сообщении.



Президент отметил, что в последние годы туризм в России динамично развивается, становится значимым фактором укрепления экономического, инфраструктурного потенциала поселков, городов и целых регионов, содействует успешному решению востребованных задач в сфере образования и просвещения, патриотического воспитания молодежи, сбережения исторического, культурного, духовного наследия. Путин добавил, что туристическая индустрия создает условия для расширения предпринимательской, творческой инициативы и роста смежных сфер: строительства и общественного питания, здравоохранения и торговли.

"Уверен, что ваш форум пройдет на достойном уровне, а его решения будут способствовать формированию в России современного, цивилизованного туристического рынка, повышению качества и доступности предоставляемых услуг" - написал президент.



Путин пожелал участникам, организаторам и гостям российского туристического форума "Путешествуй!" всего самого доброго.