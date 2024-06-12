На базах отдыха вдоль Маны строят новые номера

На базах отдыха на Мане строят новые номера
В Красноярском крае вдоль берегов Маны и около Дивногорска будет построено суммарно 60 новых номеров. Работы идут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в пресс-службе регионального правительства.
База отдыха «Мана Парк»
Что строится:
- пять одноэтажных модулей,
- двухэтажный дом.
Степень готовности:
- собрана мебель,
- проведены вода и электричество,
- идет благоустройство прилегающей территории.
Срок запуска: июнь 2024 года.
Экопарк «Манаград»
Что строится:
- 17 новых номеров в модульных домах.
Степень готовности:
- ведется установка модулей,
- подключаются системы водоснабжения и электричества,
- формируются фундаменты,
- оборудована зона барбекю,
- организована парковка.
Срок запуска: осень 2024 года.
База отдыха «Пикник-парк»
Что строится:
- 18 модульных домов на 25 номеров.
База отдыха «Берендей»
Что строится:
- 14 номеров в 7 модульных домах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Красноярского края.