На базах отдыха вдоль Маны строят новые номера

В Красноярском крае вдоль берегов Маны и около Дивногорска будет построено суммарно 60 новых номеров. Работы идут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

База отдыха «Мана Парк»

Что строится:

пять одноэтажных модулей,

двухэтажный дом.

Степень готовности:

собрана мебель,

проведены вода и электричество,

идет благоустройство прилегающей территории.

Срок запуска: июнь 2024 года.

Экопарк «Манаград»

Что строится:

17 новых номеров в модульных домах.

Степень готовности:

ведется установка модулей,

подключаются системы водоснабжения и электричества,

формируются фундаменты,

оборудована зона барбекю,

организована парковка.

Срок запуска: осень 2024 года.

База отдыха «Пикник-парк»

Что строится:

18 модульных домов на 25 номеров.

База отдыха «Берендей»

Что строится:

14 номеров в 7 модульных домах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Красноярского края.