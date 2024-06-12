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На базах отдыха на Мане строят новые номера

В Красноярском крае вдоль берегов Маны и около Дивногорска будет построено суммарно 60 новых номеров. Работы идут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На базах отдыха вдоль Маны строят новые номера
© РИА Новости

База отдыха «Мана Парк»

Что строится:

  • пять одноэтажных модулей,
  • двухэтажный дом.

Степень готовности:

  • собрана мебель,
  • проведены вода и электричество,
  • идет благоустройство прилегающей территории.

Срок запуска: июнь 2024 года.

Экопарк «Манаград»

Что строится:

  • 17 новых номеров в модульных домах.

Степень готовности:

  • ведется установка модулей,
  • подключаются системы водоснабжения и электричества,
  • формируются фундаменты,
  • оборудована зона барбекю,
  • организована парковка.

Срок запуска: осень 2024 года.

База отдыха «Пикник-парк»

Что строится:

  • 18 модульных домов на 25 номеров.

База отдыха «Берендей»

Что строится:

  • 14 номеров в 7 модульных домах.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Красноярского края.

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