Природные отели: что это такое и почему они все больше привлекают туристов

В России становятся популярными природные отели. В основе отдыха – местные легенды и история. Корреспондент «МИР 24» Алена Касаткина – о новых гранях внутреннего туризма.

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Наталья Богомолова родилась в Петрозаводске. Училась в Московском авиационном институте, но со временем решила, что ее место не в городе. Переехала туда, где жили предки.

«Это моя бабушка, Мария Васильевна Федосова, мама в желтом платье сидит. Она, собственно, и сохранила этот дом. Если бы не мамин стойкий характер, вероятно, этого дома бы не было. Крыла крышу на свою копеечную зарплату», –рассказала женщина.



Когда она вернулась в родную деревню Кузаранда, из тридцати сохранилось всего четыре дома. Один принадлежал семье Натальи, там она и поселилась. Остальные восстановила, чтобы принимать туристов.

В Забайкальском крае посетители попадают в альтернативную реальность. Среди деревьев и горных рек разбросаны скульптуры. Их автор – художник Даши Намдаков – в 2021 году основал здесь ленд-арт, где посетители могут жить в гармонии с природой и искусством.

«Здесь не только совмещаются уникальные природные ландшафты – степь, пруды, горы, леса, – но одновременно даже пустыня и хорошие пляжи, кстати. В части именно посещения гостей, туристов и всего остального у нас уже очень широкий спектр для каждой категории», – отметил управляющий парка «Тужи» Карл Булатов.



А началось все для Даши с бурятских и монгольских легенд. Из них же образы защитников и хранителей воплощались в реальные скульптуры. На основе тех же легенд предков строят свою жизнь сотрудники парка и сейчас.

«У нас есть молебенное место, сопочка, куда мы поднимаемся каждое лето и проводим там молебны, чтобы у нас был благополучный год, мы нашим местным духам поклоняемся. Поклоняемся Хатын, просим ее о здоровье, чтобы все было хорошо», – отметила сотрудница парка «Тужи» Наталья Кушеева.



Для гостей здесь проводят и мастер-классы. Создавая свои шедевры, посетители «Тужи» становятся частью творческого пространства.