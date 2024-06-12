В Волгограде готовят пляжи к открытию

Подготовка к летнему пляжному сезону продолжается в областном центре.

По сообщению администрации города, спасатели приступили к обследованию акватории реки Волги на потенциальных пляжах, которые планируется открыть для отдыхающих.

Специалисты проводят проверку безопасности дна и собирают мусор. Работа началась еще до окончательного снижения уровня воды. Как только уровень воды в реке стабилизируется, будут проведены пробы воды и грунта с целью подтверждения их безопасности для посетителей пляжей.

Заблаговременная и тщательная подготовка к пляжному сезону играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта горожан и гостей города.

Напомним, что ранее «Волгоградская правда.ру» рассказывала об открытии 10 пляжей в регионе.