Показали музыкальную карту городов страны

Hi-Fi-стриминг «Звук» провел исследование и узнал, с какими жанрами музыки опрошенные связывают российские города.

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Согласно результатам опроса, Москва как самый богатый на период мероприятия город звучит для 22 процентов россиян в жанре электронной музыки, тогда как для 21 процента — в жанре поп-музыки. В свою очередь Санкт-Петербург как культурная столица чаще всего напоминает жителям страны звучание классики и инструментальных композиций. За этот вариант проголосовали 22 процента респондентов. Однако 17 процентов опрошенных выбрали для Северной столицы звучание русского рока.

Интересно, что Новосибирск у 19 процентов опрошенных также схож с русским роком. Среди ассоциаций с Екатеринбургом с большим отрывом лидирует жанр альтернативного рока: за этот вариант проголосовал 31 процент россиян. Вероятной причиной тому — статус Екатеринбурга как уральской столицы рок-музыки.

Тем временем Нижний Новгород для 25 процентов опрошенных россиян звучит как русский рок и русский шансон — этот вариант выбрали 24 процента участников опроса. А центр металлургии России, Челябинск, согласно результатам исследования, ассоциируется с музыкой в жанре металл. За этот вариант проголосовали 19 процентов респондентов.

До этого россияне ответили на вопрос, какую окрошку они предпочитают: на квасе или на кефире.