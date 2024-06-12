Популярность внутреннего туризма вынужденная, мнение эксперта

Внутренний туризм становится все более популярным, но во многом из-за субъективных причин, заявила «ФедералПресс» глава челябинского турагентства «Акула Тур» Ольга Акулова.

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«Во-первых, далеко не в каждую зарубежную страну сегодня можно улететь. Не хватает самолетов, стало очень сложно получить визу: допустим, в Европу. Кроме того, сократилось количество чартерных рейсов, потому что в отношении авиакомпаний введены санкции на поставку тех же деталей», – отметила она.



По словам Ольги Акуловой, сейчас перевозчики почти все силы бросают на Турцию либо перелеты внутри страны. То есть на территории, где нет опасности ареста бортов. Либо к авиаперевозкам подключаются иностранные компании из дружественных стран.

«То есть популярность внутреннего туризма вынужденная, людей поставили в такие условия», – считает участник рынка.



С другой стороны, на фоне санкций внутренний туризм получил очень сильный толчок к развитию, всплеск интереса к отдыху в России небывалый, продолжает глава турфирмы. Появилось много нишевых операторов, которые работают по узким направлениям: Карелия, Дагестан, Байкал, Мурманск. Туристические компании стали предлагать «фишки» конкретной территории. В каждом регионе появились свои фирменные маршруты.

«В нашей стране на самом деле есть много интересных мест, просто не хватало развитой инфраструктуры. Другими словами, не было бы счастья, да несчастье помогло», – говорит Ольга Акулова.



Что касается внутреннего туризма, в топе, по ее словам, Абхазия и Сочи. Путевки туда разобрали еще в январе-феврале. Многие едут в Крым, Дагестан ради пляжного отдыха и экскурсий. Забиты все южноуральские базы. Резко вырос спрос на однодневные сплавы. Пользуются популярностью речные круизы.

По данным главы «Акула Тур», самой популярной у южноуральцев из зарубежных стран нынешним летом остается Турция.

По сравнению с прошлым летом отдых подорожал примерно на 15 %. Если взять ту же Турцию, стоимость путевки на семью из трех человек составляла 170 тысяч рублей, сегодня – минимум 200 тысяч. Причем речь идет о демократичном отдыхе. В Турции дикая инфляция. Сочи по ценам не отстает, «подтягивается» Абхазия, отметила Ольга Акулова.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие направления для отдыха выбирают жители Челябинской области и почему внутренний туризм становится привлекательнее выездного. Также агентство рассказывало о самых опасных странах для туризма. Эксперты отметили в этом списке Венесуэлу и предупредили россиян о том, что в случае поездки в эту страну нужно быть готовым к высокому уровню преступности и соответствующим рискам.