Грант на развитие агротуризма в Бурятии получила домохозяйка

Туристический комплекс "Алтан" с необычными обитателями открылся в Бурятии. Недалеко от знаменитого Иволгинского дацана гостей встречают национальные юрты и… страусы. Десять миллионов рублей в рамках конкурса грантов "Агротуризм" Минсельхоза РФ на развитие проекта получила домохозяйка Туяна Бороева.

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Вместе с мужем они вложили еще 3,5 миллиона рублей собственных средств, чтобы получился небольшой фермерский городок, где можно остановиться пожить, попробовать себя в роли фермера или просто полюбоваться диковинными птицами.

Проект этнокомплекса Туяна с семьей вынашивала два года, после чего отправила заявку на конкурс. Еще два года ушло на воплощение задуманного. Сегодня "Алтан" - это юрты-гостиницы, юрта-кафе, мега-юрта для мероприятий, банкетов и конференций, а также юрта-музей, куда собирали раритетную мебель, старинную утварь и предметы быта прошлых лет со всей республики.

Яйцо или курица

А выросло все из увлечения Туяны птицами. Молодая женщина объясняет: в детстве, которое проходило в частном доме, ей нравилось ухаживать за курицами. Родители держали несушек, и дочка всегда помогала им по хозяйству. Когда родились свои дети, решили с мужем обзавестись небольшим инкубатором, чтобы были домашние яйца и полезное диетическое мясо. Но на одном инкубаторе не остановились, взяли еще, а потом еще. В итоге вместо 100 яиц в ячейки стали закладывать уже 1,5 тысячи.

- Тогда у меня появилась мечта - создать ферму, где будут жить и экзотические птицы, - рассказывает Туяна Бороева. - Муж поддержал, и мы открыли туристический комплекс с бассейном и живым уголком. Сейчас у нас 17 лошадей, 13 страусов, павлины, фазаны трех видов, декоративные куры, лебеди, коровы, козы. При желании разрешаем посетителям поухаживать за ними: дать корм, почистить, но все под присмотром, конечно, чтобы не навредить животным и птицам.



Туяна гордится "пасхальными" курами, несущими разноцветные яйца: голубые, оливковые, розовые. Гостей же обычно больше привлекают страусы, и их можно понять - курицами, даже диковинными, не так легко удивить.

- Павлины и страусы для наших мест - экзотика, поэтому на них всегда есть желающие посмотреть, - продолжает руководитель туркомплекса. - У нас два вида страусов: африканские и австралийские эму. Содержим их отдельно - с "африканцами" совладать трудно, они могут побить других птиц. Вымахивают они до трех метров, но какие же глупые! Достигают полового созревания и становятся агрессивными, могут напасть, ущипнуть до синяка, а то и до крови. Воспитанию не поддаются, хозяев не узнают, в отличие от эму - те ласковые, их можно приручить. Вырастают они в среднем до 170 сантиметров.



Африканский страус очень любопытный и глотает все подряд, не разбираясь: корм это или оставленный кем-то сотовый или гвозди. Из-за этой дурной привычки вероятен падеж птиц. Эму же, наоборот, очень разборчивы в пище, даже от корма могут отказаться, если не понравится вкус.

Африканские страусы несут яйца весом под два килограмма, одним можно накормить с дюжину гостей. Плюс в нем масса витаминов. Единственное - несутся заморские птахи редко и по сезонам.

В перспективе в этнокомплексе планируют катать на страусах туристов - такую забаву подсмотрели на ферме в соседнем регионе, где приобретали птенцов. Это развлечение привлечет еще гостей - надо же оправдывать вложения и развивать туризм.

По пути к нирване

- Идея нашего комплекса, в первую очередь, - это возможность погрузиться в фермерский быт, - объясняет Туяна. - Со временем мы запустим свою молочную переработку, будем варить сыр, готовить деревенское масло, творог, печь хлеб. Упор сделаем и на кумысолечение. Хотим, чтобы люди приезжали, питались экологически чистыми продуктами, угощались кумысом, парным молоком. Дадим гостям возможность почувствовать фермерами себя, ведь это на самом деле интересно.



В небольшом фермерском городке можно остановиться пожить, попробовать себя в роли фермера или просто полюбоваться диковинными птицами

Неотъемлемая составляющая этнокомплекса - национальный колорит. В Бурятию едут паломники, чтобы сходить в дацан почитать мантры, посмотреть, как живут буддийские монахи. Для таких гостей подготовлены юрты с кроватями и диванами,

- Ждем туристов из разных регионов, для них продумали развлекательную программу и маршруты по нашему району, а также мастер-классы по национальной кухне и рукоделию. Научим, например, как свалять из шерсти матрас, - говорит предпринимательница.



Заметный тренд

Проект Туяны Бороевой в 2022-м вошел в десятку лучших в России и стал первым в Бурятии. В 2023 году от республики выиграла еще одна заявка - Цыцыкмы Жамбалдоржиевой "Путешествие в Соболиную степь". Размер гранта тогда составил 1 миллион 860 тысяч рублей.

- Этот проект направлен на знакомство туристов с удивительными достопримечательностями Хоринского района, с богатой древней историей и многочисленными памятниками археологии в Соболиной степи на бурятской стоянке "Алан Гуя", - рассказала пресс-секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Эльвира Цыбикова.



В гостевом доме "Алан-Гуа" есть брусовая и войлочные юрты. Туристов отводят к обо - месту поклонения духам. Туристы посещают погребальный комплекс гуннов, древние курганы, ферму по разведению бурятской породы овец буубэй. Гостей обучают готовить национальную еду, лепить буузы, варить сладости с добавлением молочной сыворотки, а также делать себе шерстяные изделия и сувениры.

По данным минтуризма Бурятии, в этом году от республики на федеральный конкурс "Агротуризм" Минсельхоза РФ отправятся четыре заявки. Все проекты от фермеров Джидинского, Тункинского и Мухоршибирского районов ориентированы на создание этнокомплексов, которые помогут окунуться путешественникам в быт кочевого народа.