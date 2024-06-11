В Дагестане и Воронежской области внедрят программу образовательного туризма от АСИ

Дагестан и Воронежская область внедрят модель программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна" по развитию образовательного туризма. Об этом сообщается в Telegram-канале АСИ.

© РИА Новости

"Дагестан и Воронежская область внедрят модель "Классной страны" по развитию образовательного туризма. АСИ и АО "Просвещение" подписали соглашения о сотрудничестве с участниками #КласснаяСтрана - Республикой Дагестан и Воронежской областью", - сказано в сообщении.



Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что всероссийская программа "Классная страна" объединяет образование и туризм и направлена на достижение национальных целей страны.

"Одна из ключевых национальных целей, обозначенных президентом страны, - воспитывать патриотичную и социально ответственную личность <…>. Благодаря образовательным программам путешествий, интегрированным в учебный процесс, дети и подростки станут хранителями культуры, исследователями традиций и истории своей малой родины и всей нашей великой страны", - приводятся слова Чупшевой в сообщении.



Уточняется, что в рамках "Классной страны" стороны совместно внедрят и распространят модели детского и молодежного образовательного туризма, а также организуют обмен учащимися: школьники и студенты будут посещать музеи, театры, научные лаборатории, предприятия, корпораций и технопарки разных регионов.

Всероссийская программа образовательного и профориентационного туризма для школьников "Классная страна" запущена АСИ при поддержке Минпросвещения России. Программа направлена на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель - создание, апробация и тиражирование в регионах страны новой модели детского и молодежного образовательного туризма.