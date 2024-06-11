Самолету рейса Казань – Владикавказ пришлось совершить экстренную посадку

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» прислал нам тревожное сообщение – ему и другим пассажирам сегодняшнего рейса N4-727 авиакомпании Nordwind, отправившегося в 12:46 из Казани во Владикавказ, пришлось пережить не самые приятные ощущения в воздухе.

© tourdom.ru

«Через 10 минут после взлета мы начали кружить вокруг города. Нам сказали, что возвращаемся в Казань из-за технической проблемы. Не знаю, каким чудом сели, нас ждали автомобили скорой помощи и пожарные. Никто ничего не объяснил. Пассажиров вернули в зал ожидания, ни один представитель авиакомпании к нам не подошел», – поделился пассажир.



Судя по данным Flightradar24, самолет «наматывал круги» недалеко от аэропорта. Вероятно, чтобы сжечь топливо.

В Nordwind, куда мы направили запрос, пока не дали пояснений причин возвращения лайнера в аэропорт вылета. Источник в гражданской авиации рассказал, что, по его информации, у самолета после взлета не убралась передняя стойка шасси. Эту версию поддержал в комментариях к посту по теме в тг-канале «Крыша ТурДома» и один из пассажиров рейса:

«Судя по звукам в салоне, шасси не закрылось. Но нам сообщили, что просто не сработал какой-то датчик».



Ранее мы писали, что у Boeing 737 «Аэрофлота», следовавшего из Дубая (ОАЭ) в Москву, частично повредилось колесо на основной стойке шасси. Обошлось без происшествий – самолет благополучно приземлился в российской столице, но после осмотра его отстранили от полетов.