Псков попал в пятерку городов, которые туристы ассоциируют с Россией

Исследователи выяснили, какой город у путешественников больше всего ассоциируется с РФ. Псков оказался на четвертом месте рейтинга, уточнили аналитики.

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«На четвертом месте Псков, старинный русский город, который по нраву 8 % голосовавших», – сообщили эксперты «Твил.ру».



Опрошенные отметили, что про этот город писали стихи и картины, здесь хорошо гулять у древних стен. Кроме того, можно отправиться на экскурсию в другие города Псковской области, например в Изборск.

Уточняется, что на первом месте рейтинга оказалась Москва. Вторую строчку занял Петербург, а на третьем месте обосновался Севастополь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как влюбиться в Псковскую область.