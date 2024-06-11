РЖД запустили поезд Адлер - Махачкала на летний сезон

РЖД назначили новый поезд сообщением Адлер - Махачкала на летний сезон, сообщил холдинг в своем официальном Telegram-канале.

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"Назначили новый поезд № 572/571 Адлер - Махачкала, который свяжет города шести регионов Северного Кавказа: Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Северной Осетии - Алании, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.



В РЖД отметили, что поезд будет курсировать по отдельным датам на протяжении всего летнего сезона (по сентябрь). В первый рейс из Адлера он отправится 24 июня, а из Махачкалы - 26 июня.

Новый поезд будет делать остановки на станциях: Лазаревская, Туапсе, Армавир 1 и 2, Минеральные Воды, Прохладная, Моздок, Гудермес и других. При этом весь путь он будет преодолевать за сутки.