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РЖД назначили поезд Адлер - Махачкала на летний сезон

РЖД назначили новый поезд сообщением Адлер - Махачкала на летний сезон, сообщил холдинг в своем официальном Telegram-канале.

РЖД запустили поезд Адлер - Махачкала на летний сезон
© РИА Новости
"Назначили новый поезд № 572/571 Адлер - Махачкала, который свяжет города шести регионов Северного Кавказа: Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Северной Осетии - Алании, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что поезд будет курсировать по отдельным датам на протяжении всего летнего сезона (по сентябрь). В первый рейс из Адлера он отправится 24 июня, а из Махачкалы - 26 июня.

Новый поезд будет делать остановки на станциях: Лазаревская, Туапсе, Армавир 1 и 2, Минеральные Воды, Прохладная, Моздок, Гудермес и других. При этом весь путь он будет преодолевать за сутки.

"В составе поезда плацкартные, купейные вагоны и СВ. В штабном вагоне предусмотрено специализированное купе для маломобильных пассажиров", - добавили в РЖД.
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