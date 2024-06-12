В самолет перевозчика Nordwind не поместилось 22 человека

Перевозчику Nordwind назначили штраф 30 тыс. руб., сообщает Приволжская транспортная прокуратура. В апреле из-за технических проблем авиакомпания заменила самолет на маршруте Нижнекамск – Сочи.

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Из-за этого 22 туристам не хватило мест на борту. «Оплаченная услуга по перевозке пассажирам своевременно не оказана, они направлены к месту назначения другими рейсами», – сообщил регулятор.

Туристы, которые не поместились в самолет, сообщили об инциденте в Камскую транспортную прокуратуру. Она провела проверку и привлекла перевозчика к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за оказание услуг, не соответствующих правовым актам.

Ранее TourDom.ru писал, что S7 оштрафовали на 30 тыс. руб. за овербукинг на рейсах в Махачкалу и Красноярск.