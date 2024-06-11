В РСТ сообщили о росте интереса к экологическому туризму

Интерес россиян к экологическому туризму увеличился на 20%, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, на начало летнего сезона количество забронированных туров в природные и заповедные территории внутри России увеличилось примерно на 20% по сравнению с прошлым летом.

«Мы видим, что туристы однозначно более заинтересованы поездками в неизведанные места, чем в 2023 году», — сообщил глава комитета по приключенческому туризму РСТ Вадим Мамонтов.



Самыми востребованными направлениями являются Северный Кавказ, Байкал, Камчатка и Карелия. На втором месте находятся Архыз, Красная Поляна в Сочи и Алтайский край.

Ранее аналитики назвали самые популярные у российских туристов направления этим летом.