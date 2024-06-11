Власти Владимирской области рассказали, как будут развивать туризм в регионе

Губернатор Владимирской области Владимир Авдеев заявил, что на ПМЭФ-2024 регион заключил важное для развития местного туризма соглашение с корпорацией «Туризм.рф». Чиновник сообщил, что область и местный бизнес получат разного рода льготы и поддержку.

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На данный момент во Владимире при поддержке корпорации строится крупная гостиница с рестораном и фитнес-залом. По прогнозам властей, только в июле и августе более 380 тысяч туристов остановятся в гостиницах и хостелах региона, что на 15% больше, чем было в 2023 году.

Авдеев отмечает, что в последнее время групповой туризм сменился частным автомобильным туризмом. Для его поддержки и развития в Суздале с 12 по 16 июня будет проходить «Абунафест», на котором будет масса развлекательных программ.

Глава Смоленской области, выступая на ПМЭФ-2024, заявил, что в регионе намерены организовывать трансграничные с Белоруссией туристические маршруты.

Власти Адыгеи хотят привлечь в регион больше туристов за счет создания горнолыжного курорта и других подобных объектов.