В Анапу и Геленджик из Сочи запустили «Кометы»

Появился еще один способ добраться в Анапу и Геленджик из Сочи. В два курортных города запустили «Кометы». В редакции TourDom.ru решили выяснить, будет ли этот способ добраться на курорты из аэропорта самым выгодным и удобным.

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Взрослый билет на судно до Геленджика стоит 5 тыс. руб., а до Анапы – 7 тыс. руб. В пути пассажиры проводят 3,5 часа или 5 часов и 45 минут соответственно. Туристам стоит учитывать, что катера отходят от причала на Морском вокзале в Сочи. Он находится в 27 км от аэропорта. «Комета» отчаливает в 06:45 утра, так что отдыхающим придется брать такси. Хоть общественный транспорт в Сочи и ходит с 6 утра, но из-за времени в дороге и пробок есть риск опоздать на свой рейс.

На автобусе в Геленджик можно доехать за 1,4–5 тыс. руб. Цена и время в пути зависят от места отправления. Самые дешевые билеты можно купить на автовокзале, но в пути придется провести 7 часов. За билеты от ж/д вокзала или олимпийских колец придется заплатить 4,6 тыс. руб., зато пассажиров домчат на курорт за 4,5–5 часов.

Дорога в Анапу на автобусе занимает 6–9 часов, а билеты обойдутся в 3–5 тыс. руб. Выяснить, откуда выгоднее всего отправляться, не удалось – недорогие рейсы есть как от олимпийских колец и вокзалов, так и от остановки «Пост ДПС». Время в пути каждого конкретного рейса тоже нужно смотреть отдельно.

Доехать в Геленджик или Анапу на автобусе прямо от сочинского аэропорта нельзя. Но в отличие от «Кометы» этот вид транспорта ходит несколько раз в день, так что выбирать ночные перелеты, чтобы попасть на нужный рейс, не придется.

Также до Анапы можно доехать на поезде. Из Сочи ежедневно отправляется «Ласточка» и раз в 2 дня курсирует пассажирский состав. Полный взрослый билет на электричку обойдется в 3,3 тыс. руб., зато на дорогу уйдет всего 7,5 часа.

Любителям комфорта по вкусу придется поезд с классическими вагонами. За плацкарт придется заплатить от 2 тыс. руб., купе продают по 3 тыс. руб., а полку в СВ можно занять за 10 тыс. руб. Поезд идет около 14 часов, так что в дороге будет время полноценно выспаться после перелета.

Приятный бонус поездов в том, что они отправляются прямо из сочинского аэропорта. Из-за этого места в них быстро выкупают, поэтому туристам, которые собираются добираться до Анапы по железной дороге, лучше поторопиться и приобрести билеты заранее.

Ранее TourDom.ru сообщал, что к 53 парам постоянных поездов, следующих на юг, РЖД добавит 82 пары сезонных.