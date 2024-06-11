В Россию начала летать еще одна китайская авиакомпания

China United Airlines сегодня выполнила свой первый рейс в Россию. Ее самолеты будут летать из Пекина во Владивосток и обратно. Этот лоукостер – дочерняя авиакомпания перевозчика China Eastern Airlines, который уже знаком пассажирам из РФ.

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Рейсы будут проводить на Boeing 737-800 по вторникам, четвергам и пятницам. Ранее на этом маршруте работали «Аврора», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». У China United Airlines есть небольшое преимущество перед российскими компаниями. Как правило, отечественные перевозчики планируют вылеты из Пекина по ночам и прибывают во Владивосток ранним утром, что не всегда удобно. «Китаец» же будет отправляться в 16:20 и садиться в 18:20. В 19:30 лайнер полетит обратно.

Ранее TourDom.ru сообщал, что рейсы из Санкт-Петербурга в Пекин возобновила Hainan Airlines.