Адыгея планирует удвоить поток туристов до 2028 года

Адыгея намерена в ближайшие три года удвоить поток туристов в регион, достигнув показателя не менее 1 млн человек в год. Эту задачу регион выполнит благодаря государственной поддержке развития инфраструктуры, открытия новых мест отдыха и совершенствования линейки событийных мероприятий, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в ходе пленарной сессии "Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион" на Международной выставке-форуме "Россия".

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"Адыгея - солнечная, гостеприимная республика, которую отличают выгодное географическое положение, мягкий климат и чистая экология, при этом больше 40% территории занимают леса, 15% - особо охраняемые природные территории с уникальной экосистемой. <…> Туристский интерес к республике неуклонно растет, отдыхать в Адыгею приезжает не менее полумиллиона человек в год. За первый квартал текущего года турпоток вырос почти на 30%, наша цель - удвоить головой показатель, обеспечить минимум 1 млн туристов в год до 2028 года", - сказал глава республики.



По словам Кумпилова, главные вопросы, которые власти региона решают для роста отрасли и привлечения инвестиций, это наличие в горной местности необходимых инженерных коммуникаций, энергетических мощностей, развитой сети безопасных дорог, а также расширение перечня туристских продуктов. На сегодняшний день в Адыгее представлен широкий перечень туристских направлений: экотуризм, событийный, гастрономический, оздоровительный, активный туризм с экстремальными видами развлечений. Адыгея входит в топ-5 самых популярных направлений для любителей активного отдыха, в числе наиболее востребованных видов - пеший, конный, джиппинг, катание на снегоходах, сплав по горной реке Белая с ее бурным течением и сложными порогами.

"Планируем и дальше развивать туризм в Адыгее. В этих целях планомерно увеличиваем число гостиниц, ведем строительство модульных отелей, популяризируем аграрный туризм, формируем термальный кластер. Особо важно и развитие туристического центра Майкопа. С этой целью в столице Адыгеи создается современное и удобное пространство для гостей и горожан, восстанавливаются исторические здания - объекты культурного наследия", - пояснил глава региона.



Он также отметил, что дальнейший импульс развитию туротрасли дадут два стратегических проекта, над которыми республика работает. Это круглогодичный курорт "Лагонаки" и многофункциональный туристско-рекреационный парк "Даховская поляна". В частности, "Лагонаки", где планируется создать не менее 2,5 тыс. гостиничных номеров, начнут возводить в 2025 году, запуск запланирован на 2028 год.