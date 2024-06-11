Где порыбачить в Курганской области: популярные места, где лучше всего клюет

В Курганской области насчитывается почти три тысячи озер, по территории региона протекает более пяти тысяч километров рек. Скоро в регионе откроется сезон рыбалки. С 20 июня 2024 года снимут нерестовый запрет на озерах. Зауралье привлекает рыбаков и огромной разновидностью рыб. В водоемах области водится около 30 видов (!). Куда съездить на рыбалку в выходные – читайте на «ФедералПресс».

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Сколько озер в Курганской области

В Курганской области 2943 озера:

88,5 % – пресные,

9 % – соленые,

2,5 % – горько-соленые

Они занимают 4 % от всей площади региона. Крупных озер с площадью зеркала более 10 квадратных километров немного – 44. Особенно богат на озера юго-восток. Только Петуховском, Макушинском и Частоозерском округах находятся 900 озер.

Список популярных озер для рыбалки

Озеро Ачикуль, Белозерский МО

Большое пресное озеро, которое расположено в шести километрах от села Белозерское (рядом трасса Курган – Тюмень). Неподалеку от озера находится обустроенный экопарк. Отличается разнообразием рыбы. Знатоки советуют ездить на озеро зимой. Площадь озера – двенадцать квадратных километров. Максимальная глубина дна составляет пять метров, средняя – от 2 до 2,5 метра. Водится лещ, щука, серебряный и золотой караси, линь, окунь, судак, плотва, карп, ерш, язь.

Озеро Куртан, Мокроусовский МО

Площадь составляет более двадцати квадратных километров. При этом глубина небольшая – два-три метра. Ловят серебряного карася, гольяна и ротана. Лучше клюет в отдаленных от села местах. Западный берег заболочен и постепенно переходит в болото. От райцентра до озера ехать 35 километров через Чесновоко, Одино и Куртан.

Озеро Камышное, Кетовский МО

На берегу находится деревня Марково. В озере очень хорошо клюют караси, которые отличаются строптивым характером, поэтому удочку надо брать покрепче. Глубина озера небольшая, всего около двух метров. Рыбакам стоит знать, что водоем находится в частной собственности. В озере также водится щука.

Озеро Кривское, Далматовский МО

На западном берегу озера стоит село Кривское, на северном – деревня Потанина, на южном – деревня Синицина. Максимальная глубина составляет 2,5 метра, площадь – 1,2 квадратных километра. На мелководье песчаное дно, на большинстве участков – налет ила. Можно рассчитывать на улов карасей и щуки. Крупная рыба – не редкость.

Озеро Дубровное, Мишкинский МО

На берегу находится село Дубровное. Озеро большое, площадью 6,5 квадратных километра. Максимальная глубина – 3,5 метра. Это излюбленное место не только для рыбалки, но и летнего отдыха. Карась клюет особенно активно ночью. Можно поймать карася весом в полкило. Водится в озере серебряный и золотой карась, щука. Дно в основном илистое.

На каких реках порыбачить

Курганская область – это не только «страна озер». По территории региона протекают 5175,6 км рек.

По берегам Тобола в Кургане, Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном и Целинном округах рыбачат на удочку или спиннинг. В реке водится 28 видов рыб.

Рыбопродуктивность Исети составляет 10–12 кг/га. Здесь можно поживиться щукой, судаком, окунем, ершом, лещем, карасем и другими видами рыб. На реке стоят три зауральских города – Катайск, Далматово и Шадринск. Отметим, что с 1951 года на Исети ниже устья реки Течи, которая подверглась радиоактивному загрязнению, запрещено ловить рыбу.

Часто рыбаков можно встретить на берегу рек Миасс, Ирюм и Уй.

Где бесплатно порыбачить в Курганской области и какую рыбу можно поймать в озерах и реках – читайте в нашем большом обзоре. Также рекомендуем взглянуть на карту с топ-10 рыболовных мест Тюменской области, где можно даже поймать форель и стерлядь.