В Сочи все отели курорта "Красная Поляна" получили экологические сертификаты

Девять отелей горного курорта "Красная Поляна" в Сочи получили сертификаты международной экологической программы для учреждений гостиничного бизнеса "Зеленый ключ", сообщили в пресс-службе горного курорта. Экологическую сертификацию на сегодняшний день прошли все отели "Красной Поляны".

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"Почетный знак добровольной международной экологической сертификации "Зеленый ключ" получили отели уровня "Поляна". <...> Ранее им были отмечены гостиницы на "Поляне 960". Таким образом, на сегодняшний день все девять отелей курорта экосертифицированы", - говорится в сообщении.



Сертификация "Зеленый ключ" добровольна, она показывает, что средства размещения выполняют более ста обязательных и рекомендованных критериев, среди которых повсеместное использование светодиодных ламп, водосберегающей сантехники, а также использование экологичных средств для уборки.

Отмечается, что "Красная Поляна" в настоящее время выполняет порядка 70% рекомендуемых критериев.

"На международном уровне считается нормой выполнять 50% рекомендуемых критериев через 10 и более лет участия в программе", - отметила координатор международной программы "Зеленый ключ" в России Ольга Мадисон, чьи слова приводятся пресс-службой.



Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2023 году его посетили почти 7,6 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.