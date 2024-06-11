Рост турпотока на Северный Кавказ может увеличиться вдвое к 2030 году

Туристический поток на Северный Кавказ может вырасти в два раза к 2030 году, доля туризма в ВВП округа уже составляет 5%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе пленарной сессии "Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион" на международной выставке-форуме "Россия".

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"Мы видим сейчас по активности, насколько востребован регион. Безусловный лидер - Дагестан, здесь почти трехкратный рост. Кавказ уже сейчас достиг цели, поставленной президентом - 5% доля туризма в ВВП. В некоторых регионах, кстати, больше. Считаем, что округ может расти дальше и, по оценкам, число турпоездок должно вырасти еще в два раза к 2030 году", - сказал он.



Министр напомнил, что по итогам прошлого года число турпоездок на Кавказ, в Адыгею и Калмыкию выросло на 60% к 2021 году. Это 3,4 млн туристов, которые остановились в классифицированных гостиницах.

В ответ на растущий спрос регионам СКФО оказывается поддержка в наращивании номерного фонда. По программе строительства модульных гостиниц уже поддержано более 120 проектов на 2,4 тыс. номеров. По программе льготного кредитования крупных отелей будут построены 37 объектов более чем на 8 тыс. номеров практически во всех субъектах Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, рассказал Решетников.

Он отметил, что крупные точки притяжения развиваются на базе туристических особых экономических зон. В прошлом году был передан частному инвестору с инвестиционными обязательствами курорт "Архыз".

"К 2030 году здесь ожидаем 30 км новых горнолыжных трасс. Мы знаем, что инвестор уже приступил к проектированию и улучшению", - подчеркнул Решетников.



Глава МЭР также сообщил, что в настоящий момент корпорация "Кавказ РФ" занимается строительством трех горнолыжных курортов - "Мамисон", "Ведучи" и "Эльбрус". По поручению президента РФ в рамках проекта "Пять морей" создается курорт "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане. Ставропольский край готовится создать особую экономическую зону для развития уникального бальнеологического курорта. В Адыгее проектируется крупный горный экокурорт "Лагонаки".

Санаторно-курортное направление

Развитие санатно-курортного направления в округе связано с приведением в нормативное состояние объектов, которые находятся в федеральной и профсоюзной собственности. Президент поручил сделать это до конца 2028 года, и без частных инвестиций задачу не решить. При этом механизмы для этого есть: государственно-частное партнерство, в том числе концессии, соглашения с инвестиционными обязательствами, объяснил министр. По его словам, обновления требуют и системы тепло-, электро-, водоснабжения в самих городах-курортах.