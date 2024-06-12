Какие фестивали пройдут в Екатеринбурге этим летом

В Екатеринбурге умеют делать людям праздник, и короткое уральское лето каждый год до отказа заполняется событиями - фестивалями музыкальными, театральными, спортивными, кулинарными, разнообразными художественными акциями, конкурсами и форумами.

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Вот и теперь: не успел завершиться традиционный фестиваль "Денис Мацуев представляет", как готовятся к открытию тоже традиционные "Безумные дни". Зародившиеся во французском Нанте на исходе ХХ века, они охватили несколько крупных мировых столиц и уже девять лет сотрясают меломанский Екатеринбург. Идея фестиваля - максимально облегчить доступ широкой публики к академической музыке: это короткие (не более 45 минут) концерты в разных залах города, идущие в течение трех суток нон-стоп с утра до поздней ночи. Уральский фестиваль - это 120 концертов и более 600 артистов, 9 залов в Екатеринбурге и один - в Первоуральске.

В этом году тема фестиваля - "Реки музыки": из чего выросла музыкальная классика, как она развивалась и какой вошла в XXI век. Жанры - от симфонической и камерной музыки до джаза и фольклора, от Паганини до Пьяццолы. Фестиваль откроется 27 июня концертом под открытым небом с участием пианиста Бориса Березовского; в этом единственном в России марафоне классической музыки участвуют 8 оркестров, 12 ансамблей, 3 хора и 50 солистов. Билеты на большинство концертов уже распроданы с середины мая.

На самом пике этого фестиваля, в ночь с 28 на 29 июня город охватит еще одно музыкальное безумие - "Ночь музыки", собирающая в концертных залах, клубах, кафе, кинотеатрах и торговых центрах, улицах, площадях и парках города до полумиллиона участников - артистов и слушателей. Здесь представлены все музыкальные жанры от той же классики и джаза до рока, рэпа, электро, фьюжн и хип-хопа - полсотни музыкальных стилей; все концерты бесплатны. А уже под утро собравшаяся у Ельцин-центра толпа встретит первый луч солнца массовым пением гимна, специально написанного для Ural Music Night. Как пишут организаторы в фирменном приложении для гаджетов, сам город в эту ночь становится музыкой и в ней растворяется - лучшее время, чтобы влюбиться в Екатеринбург.

И наконец, уже 18 июня в городе стартует еще один традиционный летний фестиваль - XVII международный театральный "Коляда-plays": на него съезжаются десятки театров со всей страны, чтобы показать спектакли по пьесам уральских драматургов. Гостями екатеринбуржцев станут пермский "Театр-Театр" и челябинский "Манекен", омский "PROтекст" и Барнаульский молодежный, каменск-уральская "Драма номер три", екатеринбургские "Волхонка", "Самоцвет-театр" и "Верона". Экономические условия этого года и политическая обстановка в мире, понятно, сильно сузили географию представленных театров: далеко не все традиционные участники фестиваля смогут приехать. Но фестиваль, как всегда, состоится и станет праздником для театралов, показав за десять дней 36 спектаклей 18 театров. И завершится он в Летнем театре, созданном Николаем Колядой в селе Логиново, вручением наград новым лауреатам фестиваля и предварившего его драматургического конкурса "Евразия".