Стало известно, какие туристические направления интересуют уральцев

Уральцы массово покупают туры в Узбекистан и Белоруссию, а также тратят огромные деньги на отдых внутри России. Об этом рассказала представитель турагентства «Море Трэвел» Анна Смирнова на пресс-завтраке Уральской ассоциации туризма.

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«Люди устали от политической ситуации и готовы отдыхать. Очень много тех, кто в первые годы [российской спецоперации на Украине] – 2022, 2023 – никуда не путешествовал и уже просто вынужден это делать», – объяснила Смирнова.



В частности, в этом году продолжается «хороший рост продаж» по направлениям ближнего зарубежья, отметила она.

«На первом месте Узбекистан, где экскурсионные туры становятся классической схемой отдыха туристов, которые хотели поехать в Европу. Сейчас если люди хотят гулять и наслаждаться культурой страны, то это Узбекистан. Также с весны как экскурсионное направление стала набирать обороты Белоруссия», – говорит Смирнова.



Президент УАТ Михаил Мальцев, в свою очередь, анонсировал запуск прямых рейсов в грузинский Батуми. По его мнению, это станет альтернативой труднодоступным в условиях санкций курортам Болгарии.

«Продажи ключевых российских направлений, таких как Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Камчатка, в этом году на самом высоком уровне. Стоимость авиабилетов выросла, но спрос очень высокий», – добавила Смирнова.



Мальцев указал на рост интереса к Северному Кавказу, в том числе Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставрополью и Дагестану. Одновременно растут продажи туров в Карелию, на Алтай и в Алтайский край, а также в Нижний Новгород. Во многих регионах, где ранее был популярен «дикий» и экстремальный туризм, открываются дорогие отели.

Смирнова обратила внимание на популярность железнодорожных путешествий: билеты на курорты раскупают за считанные дни, а поездка в Сочи в вагоне СВ может обойтись в 120 тыс. рублей. Еще один тренд – самостоятельное бронирование, говорит эксперт.

«ФедералПресс» ранее подробно рассказывал о том, чем еще нынешний летний сезон отличается от предыдущих. В частности, растет спрос на отдых в Малайзии.