Более 40 пляжей Сочи получили «Синий флаг»

Более 40 пляжных территорий Сочи получили в рамках национального стандарта качества "Синий флаг", соответствующий высшей категории. Церемония вручения арендаторам пляжей федеральных сертификатов качества состоялась во вторник, передает корреспондент ТАСС.

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"К 1 июня мы открыли 170 пляжных территорий протяженностью 41 км, 14 из них были обновлены. Сегодня лучшим из лучших мы вручили "Синий флаг". Хотелось бы отметить, что 52 сочинских пляжа прошли соответствующую сертификацию, 42 из них присвоена наивысшая степень - "Синий флаг". По сравнению с прошлым годом мы идем в плюсе, в прошлом году "Синих флагов" было вручено 35", - сказал журналистам первый заместитель главы администрации города Олег Бурлев.



В добровольной федеральной программе классификации пляжей Сочи участвует третий год. "Синие флаги" выданы на основании заключения экспертов, аккредитованных министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Они свидетельствуют о чистоте морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий была утверждена в 2020 году. Классификация пляжей осуществляется по трем категориям. Высшей первой категории пляжей соответствует синий флаг, второй - зеленый флаг, третьей - желтый флаг. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. На пляжах, которые прошли классификацию, вывешиваются флаги соответствующего цвета.