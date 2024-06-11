В мэрии Сочи рассказали, сколько туристов ожидается летом

Сейчас в Сочи отдыхают около 150 тысяч гостей, а общий турпоток в летнем сезоне составит более 4,6 миллиона гостей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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"Средняя загрузка средств размещения на курорте составляет 80 процентов, - говорится в сообщении. - Всего в летний период город планирует принять на отдых и оздоровление свыше 4,6 миллиона гостей".



Как написала в своем Telegram-канале заместитель главы Сочи Светлана Калинина, Сочи - федеральный и мировой курорт - занимает пять процентов турпотока страны и входит топ-30 курортов мира.

"Стратегическая амбиция не только войти в топ-10 курортов мира, но и стать площадкой для развития предпринимательства и инноваций, центром знаний и компетенций в сфере туризма и гостеприимства", - сказала она.



Калинина добавила, что к 2035 году туристический поток в Сочи планируется увеличить почти в два раза - до 15 миллионов человек.