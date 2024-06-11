Екатеринбург вошел в топ популярных направлений на День России

Авито Путешествия изучили спрос на посуточную аренду квартир на День России и составили ТОП-20 популярных направлений в этом году. Одним из таких направлений стал Екатеринбург.

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День России отмечается 12 июня, первое место среди популярных направлений для поездок в этот день занял Санкт-Петербург — доля бронирований составила 17%. Уральская столица заняла 14 место в рейтинге, с долей бронирования в 1%. Средняя стоимость квартиры посуточно на этот день составила 4021 рубль.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге посуточная аренда квартир в 3,3 раза дороже, чем долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в среднем. При этом, объем предложения на рынке посуточной аренды выше, чем на рынке долгосрочной аренды в 6 раз.