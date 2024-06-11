Новосибирский санаторий повысит качество услуг благодаря нацпроекту

В Новосибирской области первым участником национального проекта "Производительность труда" в сфере туризма стал санаторий "Краснозерский". Благодаря внедрению бережливых технологий санаторий надеется повысить качество услуг и увеличить эффективность работы сотрудников.

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С марта 2024 года предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей могут получить поддержку национального проекта "Производительность труда". Первым в Новосибирской области такой возможностью воспользовался санаторий в Краснозерском районе. Он был основан в 1965 году. Санаторий имеет статус регионального значения с сертифицированным уровнем гостиничного сервиса три звезды. В нем оказывают услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области в санатории будут оптимизировать процессы по регистрации и заселению гостей и организации питания. В санатории устранят возникающие в ходе работы потери, сократят число внутренних незавершенных процессов и маршрутов перемещения персонала, улучшат организацию труда.

"От повышения производительности труда зависит то, насколько качественно будут использованы человеческие, финансовые, материальные ресурсы. Мы проводим в санатории большую модернизацию, постоянно совершенствуем систему менеджмента качества. И работа в нацпроекте однозначно закрепит наши позиции, повысит эффективность команды в целом. Планируем повышать производительность минимум на 25 процентов в год", - говорит генеральный директор санатория Алексей Курнявкин.



Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, санаторий участвует и в других нацпроектах. В том числе комплекс получил субсидию на строительство модульных номеров.