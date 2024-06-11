Вернуться из Анапы в Москву в августе стало труднее

Подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» обратил внимание на проблему – отсутствие билетов на удобные по времени отправления поезда из Анапы в Москву на даты конца августа.

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«Вернуться с курорта в столицу 24–25 августа сложно. Места остались только на поезд отправлением в 4 утра. Отдыхать будем с маленьким ребенком, нам это не подходит, ведь придется всю ночь не спать, а потом ехать полтора дня», – пишет он в редакцию.



Мы проверили наличие билетов на сайте РЖД. Действительно, единственным доступным вариантом на 24 августа оказался состав, выходящий из Анапы в 04.17. На него есть 16 билетов в купе стоимостью от 7 тыс. руб. и 59 – в плацкартные вагоны - от 4,8 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 10 июня. – Ред.).

На вечерних поездах отправлением в 20:40 и 22:05 было доступно лишь по одному купейному месту.

Основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, чья компания активно работает на юге России, дает такие рекомендации туристам. Во-первых, регулярно, несколько раз в течение дня отслеживать билеты на сайте РЖД. Периодически они появляются в продаже, так как некоторые пассажиры отказываются от уже забронированных поездок. Кстати, на поезда 25 августа мы обнаружили в продаже шесть купейных мест на вечерние поезда – возможно, как раз «отказных».

Другой вариант – ловить билеты в Москву со станции «Тоннельная», до нее можно добраться из Анапы на такси примерно за 40 минут. Там можно сесть на поезда №№ 30, 288С, 234С, отправляющиеся из Новороссийска.

Еще способ вернуться в столицу – составами, следующими из Крыма через ж/д станцию «Тамань-пассажирская», до которой из Анапы 1,5 часа езды на такси. На 24 августа нам удалось найти билеты на поезд № 164С Феодосия – Москва, оператор – не РЖД, а транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс».

Также не исключено, что на вторую половину лета РЖД добавит дополнительные вагоны к поездам из Анапы и других курортных городов. Тогда в продаже может появиться больше мест.

Напомним, аэропорт Анапы закрыт с февраля 2022 года. Туристы сейчас пользуются преимущественно железнодорожным транспортом.