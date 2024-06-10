Круиз на теплоходе «Северная сказка» подорожал на 40 тыс. руб.

Жительница Салехарда (ЯНАО) возмутилась высокими ценами на круиз по Оби на теплоходе «Северная сказка». Об этом она написала в социальных сетях. Согласно данным, размещенным на сайте туроператора, 11-дневный тур подорожал за год на 40 тысяч рублей.

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«Решила, что в отпуск в июле поеду путешествовать по Оби на теплоходе Северная сказка. Но раздался звонок оператора. Одноместная каюта в этом путешествии будет стоить 269 000 рублей. Место в трехместной каюте обойдется в 160 тысяч рублей», — сообщила жительница окружной столицы в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

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При этом она утверждает, что круиз из Тобольска или Сургута будет стоить дешевле. Согласно данным, размещенным на сайте турфирмы, стоимость туров и из Сургута, и из Тобольска составляет минимум 152 тысячи рублей. В 2023 году в 11-дневное путешествие по маршруту «Сургут — Березово — Мужи — Ханты-Мужи — Салехард — Новый Киеват — Октябрьское — Ханты-Мансийск — Уват — Тобольск» можно было совершить, заплатив от 120 тысяч рублей. Помимо самого пребывания на теплоходе, туристам предлагается экскурсионная программа на каждой стоянке.