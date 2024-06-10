В Петербурге рассчитывают, что в этом году город посетит 10 млн туристов

Вице-губернатор города Борис Пиотровский заявил, что Петербург до конца года посетит не менее 10 млн человек. Именно на такие цифры, по словам чиновника, рассчитывают в Смольном. Городские власти рассчитывают на 10% рост относительно прошлого года, за который город посетили 9,4 млн человек.

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Пиотровский отметил, что эти показатели возвращаются к периоду до начала пандемии. Но у города есть свой предел туристической нагрузки, сверх которой это уже повлияет на работу городских систем. По его мнению, этот предел – около 12 млн человек.

Отмечается, что за 2023 год туристы принесли городской казне 482,7 млрд рублей, что превышает показатели 2022 года на 32%. Причем почти 90% туристов – это гости из других регионов России, а не иностранцы.

Недавно стало известно, что в Кронштадте появится новый экскурсионный маршрут. Для туристов приспособят Петровский док.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве собираются построить крупный аквакурорт.