Сочи готовится к проведению гастрономического фестиваля «Кухня без границ»

С 24 по 30 июня в Сочи пройдет очередной международный фестиваль «Кухня без границ». Он проходит с 2013 года в разных регионах страны, и в этот раз местом его проведения был выбран Сочи. Среди организаторов мероприятия отмечаются Федерация развития индустрии гостеприимства и туризма «Душа народа», а также городская администрация Сочи.

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Пресс-служба властей города отметила, что целью проведения фестиваля является развитие кулинарного и гастрономического туризма, а также популяризация культур разных народов.

В рамках мероприятия будут презентованы блюда различных национальностей и землячеств, проживающих в Сочи. Они будут представлены как различными ресторанами и кафе, так и общественными объединениями.

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