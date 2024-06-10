В ОП РФ рассказали о туристической привлекательности Мариуполя

В городе чистое море, «изумительные» дороги и «приличные» заведения.

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Планируя поездку, можно забронировать гостиницу. Проблем с мобильной связью в регионе нет.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

«Честно говоря, я вообще не вижу, в чём проблема. Прохождение так называемой границы отсутствует на въезде, потому что идёт турпоток на Крым — раз. Два — изумительные дороги. Сделано прекрасное ровное полотно асфальтовое. Можно ехать с нормальной скоростью, никаких ухабов. Третье — никаких проблем с мобильной связью. По моей информации, есть две гостиницы в Мариуполе, у которых есть сайты в интернете. На самом деле их больше, но у двух есть доступные сайты, через которые можно заказать номера. В-четвёртых, развит общепит. Заведений больше десятка, приличных по московско-питерским меркам, работают магазины. Кинотеатр трёхзальный «Савона». Работают МФЦ, ЗАГС, если нужно. Но самое главное — тёплое, чистое море с массой заведений, кофеен. Чебуречная классная. Приморский парк у моря гигантский».



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