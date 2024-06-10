ЦБ заявил о значимом влиянии туризма на инфляцию в ЮФО

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Повышенный спрос на туристические услуги в Краснодарском крае заметно повлиял на динамику цен в регионе. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Южном главном управлении Банка России.

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"В Южном федеральном округе значимое влияние на инфляцию оказывает "перегретая" ситуация с туристами. Этот "перегрев" в области туризма оказывает повышающее давление на цены", - сказал Тремасов.

При этом, по словам представителя ЦБ, показатель инфляции в регионе приближен к общероссийскому. "На конец апреля инфляция, то есть рост цен за последние 12 месяцев, в крае составляла 7,9%, а в целом по России 7,8%. Поэтому показатель инфляции очень близок к общероссийскому, но есть нюансы и различия потребительской корзины", - отметил он.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В общей сложности по итогам 2023 года турпоток в регион достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих. В сезоне 2024 года в регионе работают 10,9 тыс. гостиниц и отелей общей вместимостью более 260 тыс. номеров. Среди отелей, работающих по системе "все включено", есть не только пятизвездочные отели, но и уровня четыре и три звезды.