Круизный причал Магаданской области готов принимать 11,6 тыс. туристов в год

Пассажиропоток круизного причала в Магаданской области составит более 11,6 тыс. туристов в год. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы.

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"Проектными решениями предусмотрено строительство причала для круизных судов, а также реконструкция существующих участков набережной, строительство слипа и эстакады для установки судоподъемного оборудования, а также строительство береговых вспомогательных сооружений. Расчетный пассажиропоток причала круизного судна составляет 11 680 человек в год", - говорится в сообщении.



Создание морского туристического центра планируется в Магадане, на западном побережье бухты Нагаева. Проектная документация на его строительство получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Строительство морской и береговой инфраструктуры туристического центра станет частью реализации комплексного инвестпроекта "Морской фасад бухты Нагаева". Он реализуется на условиях государственно-частного партнерства и включает создание нового рекреационного пространства в Магадане - с набережной, парковыми зонами и развлекательной инфраструктурой.

Проект уже включает в себя Набережную белых ночей, сквер Морской и парк "Маяк". Центр будут строить с 2024 года по 2026 год на основании концессионного соглашения Министерства природных ресурсов Магаданской области с ООО "Порт Марина". На его территории запланировано строительство морского вокзала, развлекательного центра, ресторана и общественной зоны отдыха. Площадь земельного участка строительства - 43 тыс. кв. м, общая площадь защищенной акватории - 1,8 га.