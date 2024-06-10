Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс до Тюмени

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Салехарда до Тюмени на 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Дополнительный рейс Тюмень — Салехард и Салехард — Тюмень вводится на 22 июня. Вылет из Тюмени состоится в 15:20, вылет из Салехарда запланирован на 18:10», — сообщает пресс-служба авиакомпании в официальном telegram-канале.



Ранее URA.RU сообщило, что авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы по России. В города РФ самолеты будут летать в течение лета.