Эксперты назвали базы отдыха и экофермы для отдыха летом-2024

Наступили летние каникулы. И многие с ностальгией вспоминают времена, когда родители в эти дни отправляли их в деревню к бабушке. Она не ждала от нас помощи и, как правило, жалела, а иногда даже баловала. Там на природе, вы могли часами бегать босиком или купаться в речке, пить парное молоко и питаться всем, что попадёт под руку, собирать грибы и ягоды, а потом слушать, как бабуля тихонечко поёт на кухне и печёт пироги. Если подобный отдых вас по-прежнему манит, то можно выбрать любую из самых популярных и экологичных деревень и отправиться туда с семьёй.

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Экоферма Нестеровых

Где находится: деревня Петраково, Рамешковский район, Тверская область.

В 2014 году на границе Московской и Тверской областей Анастасия и Павел Нестеровы построили избу с русской печью для себя и детей, завели козу Матильду и корову Джульетту, а потом решили принимать гостей. Для активных гостей хозяева построили деревянное здание в современном стиле – это спортивный зал. Дощатая площадка снаружи тоже предназначена для занятий, но на открытом воздухе. Рядом расположен пруд.

Обстановка. На выбор гостей предлагается аренда трёх видов домиков: «Русская изба», «Прованский дом» и «Сруб». В домах предусмотрены печи, конвекторные обогреватели, бойлеры и санузлы. Все они оборудованы мебелью и кухней с посудой. На территории экофермы работает скоростной интернет Wi-Fi. Детям и настоящим романтикам понравятся «секретики», спрятанные в деревянных стенах: металлические жуки, гусеницы, стрекозы. Они изготовлены в мастерской владельца фермы Павла Нестерова.

Еда. Гости могут готовить сами, в гостевых домах кухни полностью оборудованы для этого. Во дворе установлены мангалы с шампурами и решётками. Продукты можно привезти с собой либо приобрести тут же на ферме. Во время групповых заездов можно организовать трёхразовое питание, полностью возложив эту заботу на владельцев экофермы.

Отдельное отапливаемое здание, но уже в стиле кантри – это общая трапезная, из окон которой открывается незабываемый вид на леса и поля. Для летнего чаепития и отдыха предусмотрена крытая терраса. Продукты для приготовления пищи на ферме используется преимущественно свои, меню заранее согласовывают с организаторами групп.

Рацион питания на ферме составлен так, чтобы он подходил взрослым и детям, придерживающимся традиционного питания, людям, соблюдающим диету (в том числе безглютеновую), вегетарианцам и сыроедам. Основа меню – это молочная продукция собственного производства, а также овощи, грибы, ягоды и фрукты в соответствующий сезон.

Досуг. Отдыхающие могут пройти по экотропе, встретить закат рядом со старинной церковью, поиграть в настольные игры в беседках. На сельском воздухе или в спортзале можно заниматься спортом, даже если за окном непогода. На территории оборудована специальная детская площадка. В зале и на террасе трапезной проводятся конкурсы, творческие занятия, разнообразные интеллектуальные игры. В июне начинается грибной сезон, и гости могут заняться «тихой» охотой. Рыбная ловля также является частью программы активного и здорового отдыха на экоферме Нестеровых. А вечером можно организовать посиделки у костра для всей семьи и приготовить пойманную рыбу или собранные грибы.

За отдельную плату к услугам гостей в любой сезон готова уютная жаркая русская баня, а хозяева приготовят для любителей пара добротные банные веники, ароматные травяные чаи и взвары, банные настои для целебного пара.

Семья Нестеровых владеет и сыроварней, о секретах изготовления местного «Камамбера» и «Бри» вам расскажут на экскурсии. Для тех, кто путешествует по России на трейлерах, подготовили специальную площадку вблизи лугов и ягодных лесов.

Конный двор «Богатица»

Где находится: на берегу реки Быстрая Сосна в селе Голиково Липецкой области.

Это место специализируется на конном туризме: здесь можно как научиться верховой езде и основам безопасного общения с лошадьми, так и совершать верховые прогулки. А можно просто любоваться животными, гулять по лугам, купаться в реке, в общем, полноценно отдохнуть на природе. Хозяйство работает круглогодично, оказывает услуги по обучению верховой езде и организации верховых прогулок на огороженном плацу и в окрестностях.

Обстановка. Дома в Богатице уникальны и каждый из них имеет свой характер и свои плюсы и минусы. На данный момент в хозяйстве 4 дома и мансарда. Дома работают круглогодично, а мансарда работает только в тёплое время года. Важно, что это не новостройки. Все дома возвели в начале прошлого века (в промежутке с 1910 по 1917 год). При подготовке всех домов хозяйства к приёму гостей использовался принцип функциональной старины. То есть при ремонте постарались максимально сохранить экстерьер и интерьер дома, который изначально был, но с другой стороны добавить элементы комфорта, которые сделают отдых в доме доступным не только для любителей экстремального агротуризма. Во всех домах есть электричество и санузел, включающий в себя туалет, душ и умывальник с горячей водой.

Еда. Кухни в домах (кроме одного) не предусмотрены. Питание организовано отдельно. Однако в каждом доме есть электрочайник. Холодильников (как и телевизоров), за единственным исключением, в домах нет, но зато около каждого дома есть рабочий погреб. В погребе круглогодично держится температура около плюс 6 – 8 градусов. Но если гостям потребуется холодильник (например, для детского питания и т. д.), то владельцы могут предоставить мини-холодильник.

Досуг. Гости могут здесь не только гулять или ездить на лошадях, поблизости расположена гончарная мастерская, где за отдельную плату можно создать свой шедевр. Там же всегда можно найти мастера, который поможет в реализации самых смелых идей. Гончар Екатерина бесплатно проводит экскурсию по своему хозяйству, во время которой можно погладить и покормить ручных кур породы брама. А ещё гости смогут увидеть настоящую кузницу с наковальней, горном, пневмомолотом и кучей интересных инструментов. Туристам разрешают брать в руки работы местного кузнеца, в числе которых великолепная сабля французских гусаров, которая является точной копией образца 1814 года.

«Заповедник впечатлений»

Где находится: деревня Тованово, Тверская область.

«Заповедник впечатлений» в Тованове – уединённое место посреди берёзовой рощи. По соседству находится лесной пруд, органическая ферма быков-герефордов, река Орша и реликтовые болота. Хозяева предлагают два вида домиков: для компаний и для пар. Выглядят они по-европейски благодаря панорамному остеклению и минималистичному, но продуманному интерьеру.

Обстановка. В домике на шесть человек есть прихожая, кухня-гостиная, две спальни, ванная комната с душем, терраса. Снаружи – зона барбекю и гамак. Ещё в наличии – мощная аудиосистема.

Еда. Можно привезти продукты с собой и готовить на кухне или на мангале. Другой вариант – заказывать продукты, в том числе фермерские, в местной пекарне. Обычно их привозят в течение дня, более подробно об этом можно расспросить по телефону.

Досуг. На территории есть два пруда, в тёплую погоду в них можно купаться, а на берегу устраивать пикники. Ещё постояльцы ходят на местную ферму, чтобы полюбоваться быками английской породы, и отправляются на рыбалку на реку Оршу.

Владельцы экопоселения уверяют, что прямо под ногами растут грибы, в гости заходят белочки, а вокруг поют лесные птицы. На болотах обитает множество диких животных: лоси, волки, рыси, бобры, зайцы, лисы и другие. Если повезёт, то можно встретить и крупных хищных птиц, занесённых в Красную книгу. Для посетителей организовывают авторскую экскурсию по этим местам. Во время экосафари путешественники увидят десятки озёр, клюквенные поля, рыбацкие хижины и бобровые хатки.

Для самых активных гостей в парк-отеле организовывают велосипедную прогулку и экскурсию по Твери на ретроавтомобилях.

Усадьба на Шамокше

Где находится: деревня Заостровье, Ленинградская область.

Усадьба находится в сосновом лесу на берегу реки Шамокши. Хозяева предлагают три вида размещения: большой гостевой дом на восемь спален, где могут поселиться до 24 человек, и два домика поменьше – на шестерых и на троих гостей. По желанию можно забронировать и отдельный номер в одном из вариантов.

Обстановка. Во всех домиках есть собственные ванные комнаты, телевизоры с плоским экраном, Вай-Фай, гладильные принадлежности, москитные сетки, микроволновки, холодильники и другие блага цивилизации. Ещё есть патио и обеденные зоны на улице.

Еда. Можно привезти с собой продукты и готовить самостоятельно на оборудованных кухнях. Другой вариант – договориться с приходящим поваром. Его номер дают тем, кто уже забронировал жильё.

Досуг. За отдельную плату гости посещают русскую баню на дровах. Работает здесь и сауна. Ещё туристы берут напрокат лодки. Если хотите порыбачить, рыболовные снасти тоже сдают в аренду. Футбольным и волейбольным полем и настольными играми можно пользоваться бесплатно. Здесь есть условия и для катания на велосипедах. Также для гостей разработаны маршруты для пеших прогулок. Для маленьких туристов установлена детская игровая площадка, работает игровая комната и аниматоры. Для гостей, желающих спокойно помечтать на природе, открыта библиотека.

На территории гуляют животные: козы, куры, кошки и собаки. Хозяйка советует приглядывать за детьми: иногда они скармливают питомцам половину содержимого холодильника.

Экоферма «Александровский спас»

Где находится: деревня Тушков Городок, Можайский район, Московская область.

«Александровский спас» расположен неподалёку от Бородинского поля. Хозяева позиционируют экоферму как место, где можно почувствовать вкус жизни и уникальность каждого дня. Из животных здесь есть козы зааненской и альпийской пород, куры, лошади, бараны, еноты, лани, кролики, фазаны и даже павлины. Кстати, во время дойки местным козам обязательно включают классическую музыку. Владельцы включают им мелодии Чайковского и уверяют, что такой метод значительно повышает надои. Больше всего козы полюбили «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Еноты предпочитают спать под эту музыку, а свин по кличке Буржуй даже пританцовывает в такт «Щелкунчика».

Обстановка. На территории находятся два двухэтажных домика, в каждом по три спальни, кухня-гостиная, кабинет и ванная комната с душевой кабиной. Ещё есть кухонные принадлежности, электрический чайник, фен, утюг, москитные сетки и телевизор.

Еда. На ферме продают разнообразную продукцию: молоко, сыры, яйца, мясные продукты, йогурты, сгущёнку, творог. Есть и весьма необычный товар – «Сырная пудра», это твёрдый козий сыр, который просушили и измельчили. По виду он напоминает тёртый «Пармезан», который подают в Италии к салатам и пасте.

Досуг. В свободное время здесь можно гулять по зелёной территории, а если хотите организованный досуг, для вас разработали экскурсионную программу. Милых козочек, лошадей и кроликов можно кормить с рук и гладить. Опытные гиды расскажут о животных и пользе козьего молока. Желающие могут посетить сыроварню, где узнают секреты производства и продегустируют то, что получилось. За определённую сумму можно собрать подарочный набор из фермерских продуктов.

Экоферма «Ваньково»

Где находится: поворот на деревню Сивково, Можайский район, Московская область.

«Ваньково» – ещё одна подмосковная ферма с деревянными домами на берегу водоёма. В стоимость проживания включён завтрак в формате шведского стола. По утрам гостям предлагают фермерскую молочную продукцию: йогурт, кефир, молоко, творог, из основных блюд на выбор есть яичница, омлет, сырники, блинчики, овсяная или рисовая каша, из напитков – чай и кофе.

Обстановка. Двухэтажный гостевой дом у озера вмещает до десяти гостей. В нём четыре спальни, гостиная, ванная комната с душевой кабиной, кухонный уголок с мини-холодильником, электрочайником и раковиной. Ещё есть электрический камин, телевизор, балкон с видом на озеро.

Еда. На ферме работает ресторан, где гости могут заказывать блюда на обед и ужин. Например, один из вариантов обеда выглядит так: салат «Крабик», борщ с пампушками, куриные котлеты с отварным картофелем, шарлотка с яблоками и ягодный компот. А вот меню ужина: овощное рагу, мясо по-французски, салат из капусты с курицей, ватрушка, чай или кофе на выбор.

Досуг. Постояльцы могут отправиться в русскую баню, здесь это двухэтажный банный комплекс на озере, где можно пить чай из чайного сервиза и выбирать веники по душе: есть берёзовые, дубовые и эвкалиптовые. Ещё можно арендовать вёсельную лодку или катамаран.

Помимо традиционных загородных развлечений – шашлыка, сбора ягод и грибов, катании на сапах, желающие могут научиться доить корову, готовить домашний творог, сыр и косить сено. Самым ленивым можно поваляться на сеновале, поесть зелени с грядки и купить пару баночек домашних солений себе и в подарок. Если будет дождливо, можно сходить в мастерскую по изготовлению свечей, полепить из глины или научиться делать кукол из лыка. Для детей проводят мастер-классы по выпечке домашнего хлеба и пирожков. После всех активных мероприятий вечер можно провести в молочных ваннах – это одна из услуг местного spa-центра.

«База отдыха «Бородинское»

Где находится: Выборгский район, Ленинградская область.

«Бородинское» находится на берегу одноимённого озера в 130 км от Санкт-Петербурга. На благоустроенной территории расположились 16 благоустроенных коттеджей в деревенском стиле и 5 гостиничных номеров, по соседству есть фермерское и форелевое хозяйства. На ферме живут павлины, фазаны, гуси, куры, утки, кролики, еноты, альпаки и северные олени. На территории работает ресторан, блюда в котором готовят из экопродуктов с местной фермы и огорода.

Обстановка. Коттеджи расположены вдали друг от друга и вмещают от 2 до 14 человек. Каждый домик и номер гостиницы оборудован системой отопления, горячего и холодного водоснабжения, спутниковым телевидением, высокоскоростным интернетом, который поможет оставаться всегда на связи и работать удалённо. Снаружи находится мангал, в стоимость проживания включён набор шампуров.

Еда. Гости могут привезти продукты и готовить самостоятельно на оборудованных кухнях. Каждый коттедж оснащён варочной панелью, микроволновой печью, холодильником, электрическим чайником, а также разнообразной кухонной утварью и столовыми приборами. А можно заказывать еду в местном ресторане.

Досуг. В распоряжении маленьких гостей – детская комната «Поляна сказок», несколько детских мини-площадок с качелями, лесенками, горками и песочницами. Помимо этого, на площадках есть детские батуты. Посещение фермы экзотических животных и птиц бесплатно. Там можно увидеть оленей, альпак, овец, енотов, павлинов, фазанов, кур, кроликов, коз и гусей.

Можно арендовать русскую баню, берёзовые веники нужно оплачивать отдельно. На территории работает тир. Постояльцы могут ловить рыбу, удочку арендуют или приезжают со своими снастями. Ещё на ферме дают напрокат велосипеды, снегоходы и квадроциклы. А можно прокатиться на банане, ватрушке, водных лыжах и гидроцикле (с инструктором) или взять в аренду байдарку и сапборд. В весенне-осенний период возможна аренда лодок и катамаранов. На территории базы отдыха есть отличная песчаная площадка, огороженная сеткой, для игры в волейбол, также установлены ворота для игры в футбол. В аренду доступен инвентарь для игры в бадминтон, настольный теннис, дартс.