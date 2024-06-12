Что посмотреть в Казани? Эксперты подготовили путеводитель по лучшим местам города

Казань входит в пятерку самых популярных городов у россиян. Сюда приезжают, чтобы побывать в местном кремле и мечети Кул-Шариф, посетить знаменитый Храм всех религий, погулять по одной из лучших набережных в стране и, конечно, попробовать национальную кухню. Главные достопримечательности Казани — в путеводителе «Ленты.ру».

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Зачем ехать в Казань

В Казань приезжают все больше и больше туристов. В прошлом году она вошла в пятерку самых популярных городов страны — заняла четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. По данным сервиса «Туру.ру», 3,5 процента бронирований россиян пришлись именно на столицу Татарстана. Есть несколько основных причин, по которым путешественникам так нравится этот город.

Транспортная доступность

Из Москвы в Казань можно за пару часов долететь на самолете или за ночь доехать на поезде или автобусе.

Благоустройство

Столица Татарстана вошла в топ-5 лучших мегаполисов России по качеству городской среды. И местные жители, и туристы отмечают благоустройство этого города: здесь много комфортных мест для отдыха, оснащенных всем необходимым. Даже в маленьких парках есть лавочки, качели, кофейни или зоны для перекуса с традиционной татарской едой или фастфудом, детские площадки, арт-пространства и при этом много зелени.

На Кремлевской набережной есть велосипедные и пешеходные дороги, для удобства разделенные зелеными насаждениями (в городе много пунктов проката самокатов, роликов и велосипедов, поэтому покататься на них может каждый). А на набережной озера Кабан, которая считается одной из лучших в России, — настоящая экотропа из деревянных мостков. Все это делает локации еще более привлекательными, при этом до каждой из них удобно добираться на общественном транспорте.

Культурное многообразие

В Казани мирно сосуществуют культуры востока и запада, русские и татарские традиции. Православие здесь соседствует с исламом и другими религиями: в городе есть и церкви, и мечети, а также Храм всех религий — культурный монумент, где представлено 16 мировых религий.

Национальный колорит

Татарский колорит в этом городе ощущается повсюду: например, в ресторанах и стритфуде, местной архитектуре и дублировании топонимов на татарский язык. Улицы в городе носят имена выдающихся местных жителей: здесь помнят всех национальных героев и прославляют их.

Местная кухня

В Казани развит гастрономический туризм: попробовать национальные татарские блюда можно в любом заведении. Местная кухня состоит из вкусных мясных и сладких блюд, непривычных для жителей других регионов: например, эчпочмаков (традиционный треугольный пирожок с мясом и картошкой), баурсака и чак-чака (десерты в виде теста, обжаренного во фритюре с медовым сиропом).

Кстати, в Казани даже есть местный аналог «Вкусно и Точка» — сеть «Тюбетей», где можно попробовать татарский фастфуд. В этих ресторанах быстро готовят, потому кыстыбаи (печеные лепешки) с кониной или эчпочмаки (треугольные пирожки с картошкой и мясом) будет легко взять с собой.

Достопримечательности города

В столице Татарстана есть множество достопримечательностей, интересных самым разным туристам. Можно побывать на территории Казанского кремля (самостоятельно или взять экскурсию), погулять по знаменитой пешеходной улице Баумана, а заодно заглянуть в уютную кофейню, сувенирную лавку и увидеть памятник казанскому коту.

Также интересно будет посетить мечеть Кул-Шариф и Храм всех религий. А если позволит время — съездить на остров-град Свияжск, который точно оставит незабываемые впечатления.

По словам PR-менеджера «Яндекс Путешествий» Дарьи Шулик, для туристов в Казани есть много отелей и хостелов, квартир и апартаментов на любой вкус.

Летом ночь в трехзвездочном отеле будет стоить от 4200 рублей за двоих.

Как добраться до Казани

Добраться из Москвы в Казань можно четырьмя способами: на автомобиле, поезде, автобусе или самолете.

На машине

Расстояние из Москвы до Казани — 819 километров. Добраться из одной столицы в другую можно в среднем за 11-14 часов (без учета остановок для отдыха) в зависимости от дорожной обстановки на трассе М-7 «Волга». Эта трасса проходит через четыре региона: Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Республику Татарстан.

Сама по себе трасса считается загруженной — это стоит учесть, планируя поездку. По пути есть много кафе и заправок, а также оборудованных стоянок для отдыха.

На поезде

На поезде из Москвы в Казань можно доехать за 11-14 часов. Ежедневно в столицу Татарстана отправляется до девяти рейсов с Казанского и Восточного вокзалов.

Самый быстрый поезд до Казани идет 11 часов 12 минут — это 056М Москва — Екатеринбург. Он следует с Казанского вокзала до станции Казань-2, которая находится в Московском районе города. Билеты в плацкартный вагон стоит от 1912 рублей, в купейный — от 1865 рублей;

Самые дешевые билеты в столицу Татарстана можно найти на рейсе 274Х, который отходит с Казанского вокзала в 00:55, а в 13:04 прибывает на станцию Казань-Пассажирская. В сидячем вагоне они будут стоит от 1188 рублей, в купе — от 1766 рублей, а в плацкарте — от 1912 рублей. Время в пути составит 12 часов 53 минуты;

Фирменный поезд «Премиум» 002Й отправляется с Казанского вокзала в 20:40 и прибывает в столицу Татарстана в 08:00 (время в пути — 11 часов 20 минут). Стоимость билета в купе — от 2694 рублей, а в спальном вагоне (СВ) — от 9914 рублей.

На самолете

Дорога в Казань из Москвы на самолете займет от 1 часа 30 минут. Стоимость билетов начинается от 2796 рублей (без багажа). Ежедневно в столицу Татарстана отправляются более 15 прямых рейсов, большинство — из аэропорта Шереметьево.

На автобусе

Добраться из Москвы в Казань можно и на автобусе. Время в пути составит от 15 до 17 часов. Билет на самый дешевый рейс стоит 1653 рубля. Детям, школьникам и пенсионерам многие перевозчики предоставляют скидки до 50 процентов. Узнавать о льготах лучше заранее.

Что посмотреть в Казани

Религиозные и исторические достопримечательности

Казанский Кремль

Где находится: проезд Шейнкмана;

Кому понравится: тем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Татарстана;

Дополнительно: мечеть, храмы, музеи, смотровые площадки.

Кремль — одна из главных достопримечательностей Казани, ее исторический центр и древнейшая часть. С 1994 года на территории действует музей-заповедник под открытым небом «Казанский Кремль», который с 2000 года вошел в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Белокаменный комплекс объединяет архитектурные памятники, мечеть и православные храмы.

Кремль стоит на холме в окружении рек Волги и Казанки. Вход на его территорию есть с двух сторон: через Спасскую и Тайницкую башни. Погулять по исторической части города можно бесплатно, но тем, кто в городе впервые, обычно рекомендуют взять экскурсию.

На территории Казанского кремля много достопримечательностей, но самыми знаковыми считаются:

Мечеть Кул Шариф. Главная мечеть Татарстана, которая считается одной из крупнейших в Европе. Всех желающих пускают внутрь бесплатно, но нужно соблюдать правила посещения мусульманского храма;

Главная мечеть Татарстана, которая считается одной из крупнейших в Европе. Всех желающих пускают внутрь бесплатно, но нужно соблюдать правила посещения мусульманского храма; Благовещенский собор. Первый каменный храм Казани, построенный псковскими мастерами в XVI веке. Внутри сохранились фрески XVII века;

Первый каменный храм Казани, построенный псковскими мастерами в XVI веке. Внутри сохранились фрески XVII века; Башня Сююмбике. Один из символов Казани. По легенде, башню построили по приказу Ивана Грозного в честь царицы-регентши, которая несколько лет правила за своего малолетнего сына. Считается, что она руководила народом так хорошо, что ее прозвали любимой госпожой, что по-татарски переводится как «Сююмбике» (отсюда и название башни). Интересно, что башня наклонена в сторону: шпиль отходит от вертикали почти на два метра;

Один из символов Казани. По легенде, башню построили по приказу Ивана Грозного в честь царицы-регентши, которая несколько лет правила за своего малолетнего сына. Считается, что она руководила народом так хорошо, что ее прозвали любимой госпожой, что по-татарски переводится как «Сююмбике» (отсюда и название башни). Интересно, что башня наклонена в сторону: шпиль отходит от вертикали почти на два метра; Пушечный двор. Музей артиллерии, где собраны пушки разных эпох, а также редкие образцы холодного оружия.Музей естественной истории Татарстана. Экспозиция музея рассказывает о геологической истории региона, флоре и фауне республики.

Казанский кремль — это не просто исторический памятник, а символ Казани и всей Республики Татарстан. Он олицетворяет собой богатство и разнообразие культуры и истории региона.

Мечеть Кул-Шариф

Где находится: Казанский кремль;

График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00, по пятницам с 11:30 до 13:30 перерыв на намаз;

Дополнительно: работает музей. Вход в него, в отличие от мечети, платный: взрослым — 200 рублей, школьникам, студентам и пенсионерам — 80 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Знаменитая мечеть Кул-Шариф, она же главная джума-мечеть Татарстана и Казани, расположилась в стенах Казанского кремля. Строение это сравнительно новое: мечеть возводили с 1995 по 2005 год и открыли к тысячелетию города.

На сегодняшний день Кул-Шариф — одна из самых больших мечетей в России: в ней одновременно могут молиться до восьми тысяч верующих. Она входит в число основных достопримечательностей города и республики, рассказала «Ленте.ру» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Туристам доступен вход в холл мечети и на смотровой балкон. Главное, соблюдать ряд правил: прикрыть все оголенные части тела (на входе можно взять платки), снять обувь и выключить звук на всех гаджетах. Фотографировать разрешено, но на фото не должны попасть молящиеся и люди, которые проводят религиозные мероприятия. А вот интерьеры запечатлевать не только можно, но и нужно — внутри очень красиво», — отметила собеседница.



Благовещенский собор

Где находится: Казанский кремль;

График работы: ежедневно с 9:00 до 19:00.

Благовещенский собор — это одновременно и главный православный храм Казани, и самая древняя постройка на территории Казанского кремля, которая датируется серединой XVI века. С тех пор здание перестраивалось, горело, реставрировалось, а в советское время частично разрушилось — однако после двух реконструкций собор снова открыли для верующих и туристов.

«Здание очень красивое, с голубыми и золотыми куполами. Правила посещения для туристов схожи с теми, что в мечети: прикрыть плечи и коленки, надеть платок (женщинам) или снять головной убор (мужчинам), а телефон перевести на беззвучный режим», — рассказала Елена Шелехова.



Храм всех религий

Где находится: улица Старо-Аракчинская 4;

График работы: каждый день, с 1 мая по 30 сентября — с 08:00 до 20:00, с 1 октября по 30 апреля — с 09:00 до 18:00;

Стоимость билетов: от 200 рублей;

Кому понравится: тем, кто хочет узнать больше о мировых религиях.

Уникальный объект — Храм всех религий или Вселенский храм — находится на окраине Казани, в селе Старое Аракчино. Никаких служб в нем не проводят, поскольку здание частное, считается скорее музеем. Его задумал и начал строить в конце XX века скульптор, поэт и общественный деятель Ильдар Ханов. Он много путешествовал по Тибету и Индии, а когда вернулся, решил попробовать объединить все религии под одной крышей.

«Этот удивительный комплекс сочетает элементы православной и католической церкви, а еще тут есть детали мечети, синагоги, буддийского храма и даже китайской пагоды. Найти можно даже символику исчезнувших цивилизаций. В общем, посещение этой достопримечательности — отличная возможность узнать больше о мировых религиях», — Елена Шелехова, руководитель пресс-службы.



В храме есть несколько залов: например, зал Иисуса Христа, Католический зал, Египетский зал, Картинная галерея и Чайная комната.

Национальный музей Республики Татарстан

Где находится: Кремлевская улица, 2;

График работы: понедельник — 10:00-18:00; со вторника по субботу — 10:00-20:00; воскресенье — 10:00-18:00;

Стоимость билетов: взрослые — 450 рублей, льготные — 225 рублей, детям до 18 лет — бесплатно;

Кому понравится: тем, кто хочет познакомиться с историей и культурой Республики Татарстан.

В этом музее можно узнать всю историю развития Татарстана: от каменного века до наших дней. Здесь расскажут как татары стали мусульманами, когда появилась Казань и как обрела современный облик, какие выдающиеся люди в ней жили. Среди почти миллиона экспонатов есть даже карета Екатерины II: она приехала в Казань в 1767 году на гребной флотилии, восхитилась городом и назвала его «первым в стране после Петербурга».

Улицы и набережные

Пешеходная улица Баумана

Где находится: в Вахитовском районе, берет начало от Казанского Кремля;

Кому понравится: любителям пеших прогулок, городской архитектуры, кафе и ресторанов;

Дополнительно: музеи, рестораны, смотровая площадка.

Если вы хотите прогуляться по улицам города, начинайте свой путь с улицы Баумана, которую иногда называют Казанским Арбатом, — самой длинной пешеходной улицей в России (1885 метров). Она встречает туристов своим неповторимым шармом и колоритом.

Рядом со станцией метро «Площадь Тукая» находятся уникальные бронзовые часы — излюбленное место встреч горожан. Вместо привычных арабских цифр на циферблате красуются татарские числительные, а по кругу циферблата арабской вязью выведены строки из стихотворения татарского поэта Тукая.

«Улица Баумана очаровывает своими малоэтажными особняками — бывшими купеческими домами. Среди знаковых мест — драматический театр имени Качалова, «Шаляпин Палас отель», а также множество кафе и баров, где можно отдохнуть после прогулки», — Дарья Шулик, PR-менеджер.



На улице Баумана есть несколько музеев и арт-пространств, например, Дворец впечатлений и Музей самогона, где можно посетить экскурсию с дегустацией.

А еще на местном Арбате есть необычный памятник Казанскому коту (находится на пересечении с улицей Мусы Джалиля, рядом со зданием исторической гостиницы «Казань»). Запечатлено это животное не просто так: выведенные в Казани коты особой бойцовской породы были отличными охотниками за грызунами. Слава о них докатилась до Санкт-Петербурга, и тогда 30 местных котов привезли во дворец к Елизавете Петровне, где они помогали справиться с мышами.

А туристы, желающие полюбоваться панорамным видом города, могут подняться на смотровую площадку колокольни Богоявленского собора. Она считается самой высокой старинной постройкой в городе: ее высота достигает 74 метра. Колокольня работает каждый день с 10:00 до 21:00 (с 12:00 до 13:00 — перерыв на обед). Стоимость посещения составляет 100 рублей, дети могут подняться бесплатно.

Набережная озера Кабан

Где находится: улица Марселя Салимжанова;

Кому понравится: любителям пеших прогулок, природы и городской архитектуры;

Дополнительно: рестораны, экотропа, зоны для барбекю.

Набережная, проходящая вдоль озера Нижний Кабан в центре Казани, считается одной из лучших в России. Ее протяженность составляет более трех километров, на которых расположены различные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, кафе, пляжи, пункты проката лодок и катамаранов, роликов и велосипедов.

Особая гордость набережной — огромный фонтан высотой 50 метров. Вечером около него можно посмотреть светомузыкальное шоу.

Кремлевская набережная

Где находится: берет начало от стен Казанского кремля;

Кому понравится: любителям пеших прогулок, архитектуры;

Дополнительно: рестораны, архитектурные достопримечательности Казани.

Набережная в Казани представляет собой благоустроенную зону для прогулок, которая тянется вдоль реки Казанки. В этой части города сосредоточено большое количество достопримечательностей, поэтому прогулка может получиться очень интересной и насыщенной.

Первым делом стоит обратить внимание на Дворец земледельцев, расположенный в самом центре города, на берегу Казанки. Здание выполнено в стиле монументальной классики, потому выглядит довольно внушительно. А рядом с ним находится красивый и спокойный парк «Черное озеро», где можно приятно провести время, любуясь природой. Или пообедать в уютном кафе.

Продолжая прогулку по набережной, вы увидите здание Национального культурного центра «Казань» и мост «Миллениум», который считается самым высоким в городе (45 метров).

Дальше располагается еще одна достопримечательность — Центр семьи «Казан». Это дворец бракосочетания, который выглядит как огромный казан. Рядом с ним — несколько фонтанов, в том числе светомузыкальный, потому здесь приятно гулять и вечером.

Культурные достопримечательности

Театр кукол «Экият»

Где находится: улица Петербургская, 57;

Кому понравится: семьям с детьми;

Дополнительно: ресторан, экскурсии.

Если вы путешествуете с детьми, им наверняка понравится в Театре кукол «Экият». Здание театра напоминает дворец с башенками, куполами и витражными окнами, потому зрители сразу попадают в атмосферу сказки. Кстати, именно так с татарского переводится название театра — «сказка».

«Сказочные сюжеты воплощены не только в декорациях театра, но и в его интерьерах. В репертуаре театра представлены спектакли на русском и татарском языках (зрителям выдают наушники с переводчиком). В музее при театре вы сможете узнать историю его создания, увидеть закулисье и даже попробовать самостоятельно управлять куклами», — уточнила Дарья Шулик.



Татарская деревня Туган Авылым

Где находится: Туфана Миннуллина, 14/56;

График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00, ресторан — с 11:00 до 23:00, блинная — с 09:00 до 22:00;

Стоимость билетов: бесплатно;

Кому понравится: тем, кто хочет больше узнать об истории и культуре Татарстана, попробовать национальную кухню и сделать красивые фотографии;

Дополнительно: мастер-классы, рестораны, детская площадка.

Хотите почувствовать себя в уютной татарской деревне, не выезжая из Казани? Посетите «Туган Авылым» — небольшой развлекательный комплекс, выполненный в стиле настоящей деревеньки с деревянными домами и прудом.

В домиках, оформленных в этническом стиле, можно поучаствовать в мастер-классах по лепке или работе с кожей. Здесь же можно попробовать (или даже приготовить) блюда национальной кухни и блины прямо из печи, сходить в баню, выпить ароматного чая из трав, сфотографироваться в татарских национальных костюмах с фигуркой эчпочмака и приобрести уникальные сувениры ручной работы.

Также на территории есть детская площадка с прокатом машин и парк для отдыха, где будет приятно прогуляться всей семьей. А заодно — сделать яркие фото.

Музей чак-чака

Где находится: улица Парижской Коммуны, 18;

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:30;

Стоимость билетов: 700 рублей, льготные — 550 рублей, детям до пяти лет (без предоставления сладостей) — бесплатно;

Кому понравится: тем, кто хочет попробовать традиционные татарские сладости.

В этом небольшом, но уютном музее можно познакомиться с национальной татарской кухней. Посетителей здесь встречают с теплым восточным гостеприимством: можно насладиться ароматным чаем с местными травами и попробовать национальную выпечку, которую потом предлагают купить в магазинчике музея.

«Интересный рассказ экскурсовода с историческими сюжетами погружает посетителей музея в жизнь татарской семьи. Желающим побывать здесь рекомендуется заранее записаться на экскурсию, так как музей небольшой и пользуется популярностью. По восточной традиции посетители музея разуваются», — Дарья Шулик, PR-менеджер.



Природные достопримечательности

Горкинско-Ометьевский лес

Где находится: недалеко от жилых районов Горки и Азино;

Кому понравится: любителям прогулок и отдыха на природе.

Горкинско-Ометьевский лес — самый молодой, но при этом самый большой парк Казани — прекрасный пример современного общественного пространства. Поделенный на три части, он предлагает посетителям самые разные возможности отдыха: зону экологии в Ометьевском лесу, зону спорта в овражном Горкинском лесу и зону семейного отдыха и развлечений в центральной части.

«В парке часто проходят различные мероприятия. Например, бесплатные занятия по йоге или мастер-классы по актерскому мастерству. Также здесь работает прокат велосипедов, самокатов и электросамокатов. А совсем недавно в парке открыли общественный огород», — пояснила Дарья Шулик.



Во время прогулок в парке можно устроить пикник: для этого оборудована специальная зона с мангалами. Или просто пообедать в кафе и ресторанах, где можно попробовать блюда национальной кухни.

Для детей в парке есть свое пространство — экоцентр с названием «Дом». В нем проводятся увлекательные мастер-классы и занятия для ребят разного возраста. Дополнительно несколько площадок расположены по территории всего парка.

Остров-град Свияжск

Где находится: в 60 километрах от Казани;

Как добраться: на автобусе или машине (час езды), на теплоходе (два часа езды) или на «Метеоре» (40 минут);

Кому понравится: любителям маленьких красивых городов, панорамных видов. Дополнительно: музеи, рестораны.

Свияжск — старинный городок в Татарстане, который часто сравнивают с пушкинским островом Буяном. Обычно сюда приезжают, чтобы насладиться красотой природы и панорамными видами, а заодно посетить древние монастыри, выпить вкусной местной медовухи и увидеть прижизненный портрет Ивана Грозного.

По легенде, царь заметил этот остров, когда возвращался в Москву после неудачного штурма Казани. Место показалось ему стратегически выгодным, поэтому он решил построить там крепость. Правда, чтобы сделать это незаметно, сооружать ее пришлось в Угличе, разбирать, а потом сплавлять по Волге в течение нескольких дней и ночей.

Сам по себе Свияжск находится на высоком холме, благодаря чему с него открывается прекрасный вид. Остров омывают три реки: Волга, Щука и Свияга. Для удобства городок соединен с Татарстаном насыпной дамбой, по которой проложена дорога. Туристы, как правило, приезжают сюда на один-два дня, но можно остаться и подольше, потому что в Свияжске найдется, чем заняться. Например, погулять на природе, научиться стрелять из лука или изучить местные музеи. Остановиться здесь можно в отелях или гостевых домах.