Введение курортного сбора предлагают разрешить всем регионам

Привлекательность России для путешествий хотят повысить с помощью введения туристического налога. Об этом зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков сказал в ходе круглого стола «Модернизация системы налогообложения Российской Федерации в целях укрепления технологического суверенитета страны (к 25-летию Налогового кодекса Российской Федерации)» в Совфеде 10 июня.

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В конце 2024 года заканчивается проведение эксперимента по введению курортного сбора. В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вернуться к вопросу расширения курортного сбора. Она поручила разработать законопроект, который наделит регионы правом вводить такой налог, и обеспечить его принятие до конца года.

«В этой связи в рамках изменений Налогового кодекса видится целесообразным введение туристического налога с зачислением поступлений по нему в местные бюджеты», — отметил сенатор.



При этом доходы от его уплаты не должны учитываться при определении уровня расчетно-бюджетной обеспеченности субъектов и при распределении дотаций на ее выравнивание, считает он.

«Это позволит, на наш взгляд, существенно улучшить поступление в местные бюджеты курортных муниципалитетов, а также собранные средства, безусловно, пойдут на развитие туристической инфраструктуры, что, несомненно, скажется положительно на в целом туристической привлекательности нашей страны», — пояснил Шендерюк-Жидков.



Замминистра финансов Алексей Сазанов в свою очередь заверил, что эту инициативу совместно с парламентариями проработают ко второму чтению.