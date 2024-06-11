Эксперты назвали 11 пляже Владивостока, готовых к купальному сезону

Купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня и продлится до 15 сентября. К началу купального сезона признаны безопасными и поэтому разрешёнными для отдыха у воды 11 пляжей, сообщает ИА DEITA.RU.

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Одобрение профильных ведомств получили:

Парк имени Сергея Лазо (ул. Десятая,44); Пляж Ахлестышева; Место отдыха «Ривьера-Лагуна», (ул. Десятая, 26); Место отдыха «Кунгасный парк» (ул. Мыс Кунгасный,2); Место отдыха «Змеинка» (ул. 2-я Поселковая, 34а); Место отдыха «Прибой» (ул. Токаревская Кошка, 1); Место отдыха «Солнечный» (ул. Садгородская, 23); Место отдыха «Чайка» (в районе станции Чайка); Место отдыха «Юбилейный» (ул. Набережная, 7а); Место отдыха ООО «ЛОТС» (ул. Лазурная, 19); Место отдыха ООО «Мыс Крутой» (бухта Лазурная, мыс Крутой).

Однако купаться можно только в акватории у пляжа Алхёстышева. У остальных мест отдыха акватория, по мнению Роспотребнадзора, недостаточно чистая, поэтому отдыхать в этих местах надо так, чтобы случайно не наглотаться морской воды. Если на пляжах установят знаки «Купаться запрещено», то купальщиков в соответствии с краевым законом смогут даже оштрафовать, такую норму приняли в прошлом году. Однако проверяющие комиссии ограничивались предупреждениями.

Роспотребнадзор также признал достаточно чистой для купания, помимо акватории в районе мыса Ахлёстышева, воду бухт Воевода, Аякс, Чернышева и Парис, а также у мыса Вятлина на Русском острове, бухт Пограничная и Старка острова Попова. Остров Рейнеке в перечне чистых мест для купания не значится – скорее всего, проверяющие Роспотребнадзора до него ещё не добрались, обычно акваторию Рейнеке тоже признают чистой.

Но единственный оборудованный пляж на островах Владивостока – это пляж Ахлёстышева. Так как этот пляж ещё и наиболее доступен по сравнению с другими островами, возможно, через несколько купальных сезонов из-за роста антропогенной нагрузки он тоже перейдёт в категорию «для отдыха у воды, но не в воде». Антропогенная нагрузка уже испортила пляжи Хасанского района, официально там не рекомендуют купаться.